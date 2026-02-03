Gemiddeld 54.000 euro en 31.000 euro in Select Sale

In veilingen is niet altijd alles goud wat blinkt. De redactie van de Paardenkrant vernam daags na de KWPN Select Sale dat in ieder geval een deel van de toppers niet echt verkocht is. Het KWPN meldde op maandag dat bij de 19 springhengsten 79 procent van de aangeboden hengsten daadwerkelijk verkocht zijn voor gemiddeld 31.000 euro en bij de 27 dressuurhengsten 85 procent voor gemiddeld 54.000 euro.

Rick Helmink Door

Naar verluidt dienden zich na de veiling problemen aan bij de betaling van de springtopper (75.000 euro) Trotsy Zottie (v. New Pleasure VDL) en één van de dressuurtoppers, premiehengst Ti Sento (v. Kjento), werd voor 115.000 euro werd teruggekocht. Ook andere hengsten vonden geen nieuwe eigenaar.

Lees alles over de KWPN Select Sale en de KWPN Hengstenkeuring 2026 in de Paardenkrant van deze week.

