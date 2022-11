IBOP België: 85,5 punten voor Painted Black-dochter Next D’Or

In Geel (België) liep de Painted Black-dochter Next D'Or (mv. Chippendale) van fokker B.C. van de Hoorn met 85,5 punten naar de hoogste score van de dag. In totaal kregen zeven van de zeventien paarden die slaagden een score van 80 punten of hoger.

“Een patente merrie die heel werkwillig is en de hele verrichting mooi van achter naar de hand toe liep. De stap toont bijzonder veel lichaamsgebruik met veel ruimte en takt, we hebben hier voor een 9 gegeven. In draf heeft de merrie een goede takt, een mooie veer erin en een sterk achterbeen. De galop is eveneens goed gedragen met een sterk gebruik van het achterbeen. Opvallend was de stille aanleuning, het paard bewoog goed door het lichaam, met souplesse en veel gedragenheid. De rijdbaarheid en bewerkbaarheid hebben we daarom ook een 9 toegekend”, vertelt inspecteur Marian Dorresteijn over Next D’Or. De vierjarige merrie was al voorlopig keur en D-OC, met dit resultaat voegt ze de predicaten elite en IBOP-dr aan het lijstje toe.

84 punten voor Glock’s Toto Jr.-dochter

De vierjarige Naturique C-Two (Glock’s Toto Jr. x Don Schufro, fokker Carmeliet-Leybaert) van Make It Work C-Two BV kwam als veulenboek D-OC-merrie en keerde huiswaarts met het elite predicaat. Ze kreeg 84 punten voor haar IBOP en 80 punten voor exterieur. “Een heel chique, aansprekende merrie met een mooie uitstraling. De stap is heel zuiver, met een goede buiging in de gewrichten en actief vanuit het achterbeen. De draf is lichtvoetig, soms was het wat gehaast, maar de merrie liet ook zien dat ze makkelijk kan schakelen en kan terugkomen op het achterbeen. De galop is lichtvoetig en mooi gesloten. Het is een merrie die heel veel inzet en natuurlijke ‘go’ toont, maar toch mooi gelaten blijft”, licht Dorresteijn toe. De merrie ontving een 8 voor de galop en verder prijkten er louter 8,5’en op haar protocol.

CK-kampioene lost verwachtingen in

Odessy van de Kerkhoeve (Zippo EG x Don Schufro) van fokker De Kerkhoeve, afgelopen zomer kampioene van de CK in Turnhout, wist opnieuw te imponeren. De grootramige vos promoveerde tot elitemerrie dankzij 83 punten voor haar IBOP. “Een heel royaal ontwikkelde en sympathieke merrie met veel front. In de draf en galop toont ze daarbij veel balans. Ze liep met een fijne stille aanleuning en was mooi op lengte in de hals. Voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid kreeg ze dan ook een 9. In de stap kan ze echt schrijden en heeft ze veel ruimte en zuiverheid, daarvoor hebben we een 8,5 gegeven. Dit cijfer ontving ze ook voor de houding en balans. Wat met name positief opviel is haar hoge bewerkbaarheid, fijne lichaamsgebruik en goed gesloten achterbeen in alle drie gangen.”

Lichtvoetig

Met een totaalscore van 82 punten was er ook een goed resultaat voor de vierjarige Iconic B-dochter Nelandia Frieschwijk (mv. Tuschinski, fokker M. Van Wijk) van RH Stables. De KWPN-inspecteurs kenden haar onder meer een 8,5 toe voor de draf, houding & balans en aanleg als dressuurpaard. “Dit is een elegante, aansprekende merrie met een mooie voorhand erin. Ze valt met name positief op in lichtvoetigheid en beentechniek. Ze heeft een heel mooi gebruik van het voorbeen.”

81 punten

Er was één puntje minder voor Madisson van het Ringhof (For Romance I x Oscar, fokker E. Fikse) van R. Willekens. “Dit is een merrie met een aansprekend model en een lichtvoetige maner van draven. De stap is resoluut en actief met een goede takt. De galop is ruim voldoende van ruimte, maar mocht meer gedragenheid tonen. Ze laat een mooie houding en veel souplesse zien in het rijden en is heel geconcentreerd op de ruiter. We hebben haar een 8,5 gegeven voor de stap, souplesse en rijdbaarheid. Ze is daarna met 70 punten voor exterieur ook ster verklaard.”

Sezuan-dochter

De zwarte driejarige merrie One of A Kind (Sezuan x Desperado) van fokker Y. Kaptein kreeg eveneens 81 punten. “Dit is een hoogbenige merrie met een stokmaat van 1,73m. Ze heeft een goede stap en een krachtige, actieve en ruime draf. De galop is ook goed van ruimte en daarin heeft ze een sterk ondertredend achterbeen. Ze kan, zeker voor een driejarige, al heel goed verruimen in deze gang zonder daarbij te versnellen. Ze toont daarbij veel inzet en werkwilligheid en ontving dan ook een 8,5 voor de galop en rijdbaarheid en bewerkbaarheid. In de stamboekopname werd deze register A-merrie met 75/80 keur verklaard onder voorbehoud dat ze voldoet aan de aanvullende röntgenologische eisen.”

Elite

De driejarige Orenda Jones BK (For Ferrero x De Niro) van fokker B.E.M. Kortrink was al voorlopig keur werd met 80,5 punten voor de IBOP in combinatie met het eerder behaalde DO-C- en PROK-predicaat elite. “Dit is een royale, langgelijnde merrie met een mooie zelfhouding. De draf is krachtig, toont veel schwung en schakelvermogen en ze loopt daarbij mooi naar de hand toe. De stap is krachtig en met een goed lichaamsgebruik. Zowel de draf als de rijdbaarheid en bewerkbaarheid zijn beloond met een 8,5”, aldus Dorresteijn.

Bron: KWPN