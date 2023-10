IBOP Houten: Indian Rock-dochter topscoorder met 85,5 punten

Bij de IBOP in Houten slaagden vandaag 12 dressuur- en 4 springpaarden. Meeste indruk maakte de door Ad Valk en G. de Bruyn gefokte NMK-merrie Nalien (Indian Rock x Krack C) van Julie Faiazza. Deze vijfjarige merrie liep naar de hoogste score van 85,5 punten.

Van de 19 dressuurpaarden slaagden er twaalf, van de acht springmerries waren dat er vier. Vier dressuurmerries kwamen uit op een totaalscore van boven de 80 punten. “Alles is goed verlopen vandaag en het gros van de paarden liet zich goed zien en rijden. Zo’n anderhalve week geleden heeft regio Utrecht een oefenmiddag georganiseerd, waardoor de paarden alvast konden wennen aan de entourage. Die mogelijkheid is goed ontvangen en dat heeft wellicht ook bijgedragen aan de goede beoordelingen vandaag”, vertelt inspecteur Luuk Smetsers.

Topscoorder Nalien

Samen met Petro Trommelen kende hij de hoogste dagscore van 85,5 punten toe aan de NMK-merrie Nalien (Indian Rock uit Zarlien stb pref van Krack C, fokkers Ad Valk en G. de Bruyn) van Julie Faiazza uit Noordwijk. “Van deze merrie werden we echt enthousiast: het is een heel sympathieke, chique en elegante merrie die veel gelijkenissen toont met haar vader. Ze liet een goede, constante verrichting zien en werd keurig voorgesteld. Ze heeft een actieve stap waarin ze nog iets meer bodem zou mogen pakken. Voor haar draf en galop hebben we negens gegeven: ze draaft met veel souplesse, beentechniek, tact en maakt hele goede overgangen terug naar stap. Ze imponeert in galop met haar afdruk, bergopwaartse houding en zeer goed ondertredende achterbeen. Voor houding&balans hebben we haar eveneens een 9 kunnen geven.” Haar moeder Zarlien is een volle zus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Werner van Stephanie Brieussel.

Phileine Dora

De Le Formidable-dochter Phileine Dora (uit Chiquadora ster PROK van Sorento, fokker J. Bakker uit Doezum) van W. Jansen uit Woudenberg kwam uit op 82,5 punten en werd aansluitend in het stamboek opgenomen en keur verklaard met 75 punten voor exterieur. “Ook deze merrie werd goed voorgesteld en ze beschikt over drie goede basisgangen. Ze stapt ruim en zuiver, met goed lichaamsgebruik. In draf valt haar goede lossigheid, beentechniek en grote mate van gemak op. Ze is daarin heel functioneel en laat zich goed bewerken. In galop toont ze veel balans en goede beentechniek.”

Phileine de Flora

Direct elite werd de Dream Boy-dochter Phileine de Flora (uit Beauté G.E.P. van Negro, fokker M.I.J. van Oenen uit Erica) van L.D.J. van den Brink uit Tiel. Zij kwam uit op 81 punten in de IBOP. “Dit is een elegante merrie met een lichtvoetige manier van bewegen. Ze stapt actief en met ruim voldoende ruimte. Ze draaft met een heel mooi gebruik van het voorbeen, een goed aansluitend achterbeen en goede verruimingen. In galop heeft ze veel kracht, afdruk en beentechniek. Daarnaast viel haar constante aanleuning en rijdbaarheid positief op.”

Ode Sollenburg

Met 81,5 punten liet ook de Foundation-dochter Ode Sollenburg (uit Happiness Sollenburg elite IBOP-dres PROK van Chinook) van fokker Adri Zekveld) een goede verrichting zien. Aansluitend werd zij direct elite met 75 punten voor exterieur. “Deze vriendelijk voorgestelde merrie is in alles heel functioneel. Ze heeft een zeer goede stap met daarin goede tact, ruimte en lichaamsgebruik. Ze draaft met een goede beentechniek, blijft daarin mooi gesloten en laat zich goed bewerken. De galop kenmerkt zich door goede balans en een goed gebruik van het achterbeen.”

Hallowdene

Aansluitend kon de voor graadverhoging aangeboden ster sport-dres-merrie Hallowdene (Charmeur uit Pasadena keur pref prest van Flemmingh) van fokker Maatschap Van Oers uit Alem elite verklaard worden. “Deze royaal ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel front met goede bespiering en is iets strak in de bovenlijn. Dat in combinatie met haar prestaties op Z2-niveau heeft tot graadverhoging geleid.”

Bron: KWPN