IBOP Houten: Soulsister Wolfshoeve topscoorder met 80 punten

Bij de IBOP vandaag in Houten werden 18 dressuurpaarden voorgesteld waarvan er tien slaagden. De hoogte score was voor Soulsister Wolfshoeve (Burlington x Johnson) van fokkers Annemieke van der Horst-Meeus en Brecht d’Hoore. Deze merrie werd beloond met 80 punten.

Ellen Liem Door

Inspecteur Luuk Smetsers beoordeelde samen met Bart Bax 18 dressuurpaarden. Aansluitend konden ze de Lichte Tour-merrie Juleena (Everdale uit Coleena van Wender R) van fokker K. Bretz uit Oosterbeek opwaarderen naar elitemerrie. Zij had al het ster-, IBOP-, sport- en PROK-predicaat. “Dit is een sterk bespierde merrie met correct fundament. Ze heeft al goede prestaties geleverd in de sport met 20 winstpunten in de Lichte Tour”, vertelt Luuk Smetsers.

Soulsister Wolfshoeve gaat halfzus achterna

In de IBOP was de driejarige Soulsister Wolfshoeve (Burlington uit L’Envie van de Wolfshoeve elite IBOP-dres D-OC van Johnson) van fokkers Annemieke van der Horst-Meeus en Brecht d’Hoore uit Huijbergen de best scorende. Zij verdiende daarmee het elitepredicaat. Bijzonder detail daarbij is dat haar halfzus Venicia v/d Wolfshoeve (Donier x Johnson) een aantal weken geleden de hoogste score behaalde bij de IBOP in Nieuw- en St. Joosland.

“Soulsister is een sympathiek voorgestelde merrie met een goede stap. Daarin heeft ze veel lichaamsgebruik, tact en ruimte. Haar draf is functioneel, waarbij ze nog wat aan kracht zou kunnen winnen maar wel genoeg aanvult vanuit het achterbeen. Ze galoppeert met goede balans, souplesse en techniek.”

Bron: KWPN