IBOP Luttenberg: Halfzus van Onassis TN springt naar 84 punten

Op de IBOP vandaag in Luttenberg werden 26 springpaarden voorgesteld waarvan er 18 slaagden. Zeven daarvan met minimaal 80 punten. De hoogste score was voor Sansa Chella (Poker de Mariposa TN x Quasimodo van de Molendreef), een halfzus van de KWPN-hengst Onassis TN. De merrie van Wijnveen Horses uit Winterswijk werd beloond met 84 punten.

Ellen Liem Door

De driejarige Sansa Chella (Poker de Mariposa TN uit Hella stb D-OC van Quasimodo van de Molendreef) van fokker Wijnveen Horses uit Winterswijk is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Onassis TN (v. Grandorado TN). Net als haar halfbroer bleek deze merrie over veel natuurlijke aanleg te beschikken. “Deze merrie kon met een goede IBOP-verrichting en het elitepredicaat naar huis. Ze is heel ongecompliceerd, heeft veel balans in beweging en galoppeert heel functioneel. Ze springt met veel overzicht, zeer goed met het lichaam naar boven en met veel lichaamsgebruik. Ook maakt ze de sprong achter heel goed af, beschikt ze over veel atletisch vermogen en liet ze een zeer goede instelling zien”, licht Henk Dirksen toe die samen met Stan Creemers de paarden beoordeelde.

25 Sansa Chella (Poker de Mariposa x Hella v. Quasimodo vd Molendreef). Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

82,5 voor Sewaldine K

De eveneens driejarige Sewaldine K (Verdi uit Mewaldine elite IBOP-spr PROK van Diamant de Semilly) van fokker H. Kuiper uit Easterein slaagde met een mooi puntentotaal van 82,5. Eerder was deze merrie al geslaagd voor de merrietest. “Dit is een bloedgemaakte merrie met een lichtvoetige galop. Ze springt telkens vlug van de grond, springt met veel afdruk, heeft een goed lichaamsgebruik en maakt de sprong achter heel goed af. Ook de instelling en het atletische vermogen van deze merrie viel duidelijk positief op.”

O’Lilly’s Eef SFV scoort 82

De zesjarige O’Lilly’s Eef SFV (Iniesta TN uit Eef stb PROK van Namelus R) van fokker S. Verhagen uit Geesteren slaagde met de goede score van 82 punten. “Ook deze merrie werd elite vandaag. Het is een atletisch gebouwde merrie, met een lichtvoetige galop waarin ze veel balans laat zien. Ze springt zeer goed naar boven, beschikt over overzicht, springt met goede afdruk en een goede voorbeentechniek. Daarbij opent ze achter ruim voldoende.”

Plumatilla

De vijfjarige Kensington ES-dochter Plumatilla (uit Lumatilla van Van Gogh) van fokker H.G. Ophof uit Geesteren gaf met 81 punten blijk van haar talenten. “Deze merrie heeft zeer goede galop: lichtvoetig en met goede balans. Ze laat zich zeer goed rijden en springt met een goede techniek in het voorbeen en schouder. Ook haar afdruk en instelling vielen positief op.”

Navanna

De zevenjarige Navanna (Il Est Balou uit Havana van Zavall VDL, fokker A.H.M. Raamsman uit Raalte) van A.H. van Breen uit Haarle kwam uit op 80,5 punten. “Een atletische, bloedgemaakte merrie met een lichtvoetige galop. Ze springt met goede afdruk, heeft overzicht en laat zich goed bewerken. Daarnaast heeft ze veel atletisch vermogen.”

80 punten

Tot slot twee merries die slaagden met 80 punten: Palonka (Highway M TN uit Sietske B ster sport-spr prest van Calvados) van fokker J.H.J. Blaauwgeers uit Geesteren en de driejarige Sky Queen (Mees van de Watermolen uit Lucky Queen van Arezzo VDL) van fokker Lieselot Mensink-Boll uit Dedemsvaart. “Palonka doet veel aan haar vader Highway denken. Ze galoppeert lichtvoetig, springt zeer vlug van de grond, is voorzichtig en springt met een goede techniek. Voor haar reflexen hebben we haar een 8,5 gegeven. Sky Queen is eveneens een lichtvoetig galopperende merrie, die zeer vlug is op de sprong en een 8,5 voor reflexen heeft gekregen. Ze heeft een goede techniek in het voorbeen en de schouder, en ze springt vanuit galop met goed lichaamsgebruik”, aldus Dirksen.

Bron: KWPN