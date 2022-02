IBOP Panningen: 81,5 punten voor dochters van Diamant en Habanna

Op de IBOP in het Limburgse Panningen slaagden vandaag veertien merries, waarvan precies de helft met een mooie score van 80 punten of hoger. Bij de springmerries kwam Myaramant Keysershof (Diamant de Semilly x Mr. Blue) van fokker Ton Michiels tot de hoogste punten (81,5). Bij de dressuurmerries viel Neala WVB (Habanna x Clint Eastwood) van fokker W. van Buggenum met 81,5 het meest op.

Over Myaramant de Keysershof vertelt Henk Dirksen: “Dit is een lichtvoetig galopperende Diamant-dochter die goed naar boven springt en opvalt met haar zeer goede achterhandtechniek. Daarbij laat de merrie zich goed rijden.”

Twee merries naar 80

Twee springmerries slaagden met precies 80 punten: Mega Mindy (Gaspahr x Van Gogh) van fokker A. Kanters en de Nogrusa NME L (Jacadello x Ustinov, fokker wijlen Toon Lenssen) van Peter Jaspers, Mireille Hoenjet-Jaspers en Eddy Buelens. “De Gaspahr-dochter heeft drie goede basisgangen met daarin veel kracht. Ze begon wat gespannen aan de verrichting maar bouwde positief op, waarbij ze op de hogere oxer een goed lichaamsgebruik toonde.”

Beide elite

Dirksen vervolgt: “De Jacadello-dochter is bloedgemaakt en galoppeert lichtvoetig. Ze is heel vlug en voorzichtig op de sprong. Daarbij springt ze goed naar boven, heeft ze een goede voorbeentechniek en ruggebruik. De sprongafloop is nog wat wisselend. Aansluitend hebben we haar kunnen opwaarderen naar 75 punten voor exterieur.” Deze twee merries werden beide elite.

Kracht

Over de beste dressuurmerrie vertelt Dirksen: “Net als haar vader valt deze merrie op met haar kracht in beweging. Ze laat zich goed bewerken en is heel vlug in haar achterbeengebruik. Ze beschikt daarmee over kwaliteiten waar de hogere sport om vraagt.”

Negen voor de draf

Een half puntje minder kreeg de voor een negen dravende Last Minute (Giano x Swarovski) van fokker De IJzeren Man. “Dit is een fantastisch dravende merrie die heel lichtvoetig en met veel beentechniek beweegt. Ook in galop valt ze op met haar goede achterbeen. In stap had ze voor een hoger cijfer nu nog wat meer kunnen overtuigen qua ritme, daarin was ze nog iets gespannen. Maar ook dit is zeker een opvallende merrie.”

80,5

Twee merries kwamen uit op 80,5 punten: Kwinzie’s-Zymfony (Everdale x Krack C, fokker J.W.J.M. Janssen) van Y. Schrijnemakers en Nightingale TK (Blue Hors Zackerey x Tuschinski, fokker Ad van de Tillaart) van mede-fokker Piet Kuijpers. “De zevenjarige Everdale-dochter viel vooral in draf op met haar goede silhouet en voorbeengebruik. Ze galoppeert lichtvoetig en met goede balans. In alle drie de gangen heeft ze veel souplesse en daarbij laat ze zich goed bewerken.”

Ongecompliceerd

“De Blue Hors Zackerey-merrie is heel ongecompliceerd en beschikt over drie correcte basisgangen waarin ze heel zuiver blijft en veel balans heeft. Ze laat zich goed bewerken en werd goed voorgesteld”, besluit Dirksen.

Bron: KWPN