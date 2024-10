IBOP Sonnega: Carrera VDL-merrie Ricci LK naar 90 punten

Op de IBOP in Sonnega bleek de Carrera VDL-dochter Ricci LK een topscoorder met 90 punten. In totaal slaagden negen spring- en negen dressuurmerries. Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde samen met Henk Dirksen tien springpaarden en twaalf dressuurpaarden. Acht paarden kwamen uit op 80 punten of hoger.

Met 9’s voor alle springonderdelen excelleerde de door familie Klinkhamer uit Sleen gefokte Carrera VDL-dochter Ricci LK (uit Bodena elite EPTM-spr PROK D-OC van Hold Up Premier). Ze werd aansluitend met 80 punten voor exterieur opgenomen en direct keur verklaard. “Wat een geweldig paard! Een driejarige die al zó loopt en zó springt, dat zie je echt niet vaak. Elke sprong is exact hetzelfde, met een zeer goede techniek, een zeer goed lichaamsgebruik. Ze beweegt lichtvoetig en galoppeert met goede balans, en kan daarin gemakkelijk changeren. Ze toont zich heel voorzichtig, is top te rijden, schakelt goed naar voren door boven de hindernis en maakt de sprong iedere keer op dezelfde manier af. Echt een heel compleet springpaard!”, is Wim Versteeg enthousiast. Ricci LK is drachtig van Baltic VDL

80 punten

De springmerries Omara (Carrera VDL uit Acidin elite IBOP-spr PROK van Chin Chin, fokker S.A. Bouius uit Burgum) van Akkelien Stelpstra uit Donkerbroek en Philoise (Comthago VDL uit Eloise Lan keur IBOP-spr van Zirocco Blue VDL, fokker Stal Falkena-Olff uit Harich) van Kim Falkena uit Oldeholtpade kwamen beide uit op 80 punten. Philoise werd daarnaast met 80 punten voor exterieur direct elite. “De drachtige Omara galoppeert iets op de voorhand, maar is daarin wel voldoende ruim. Ze heeft een goede instelling, is snel en voorzichtig bij het springen en valt op met haar atletische vermogen. Ze springt met goed lichaamsgebruik en bascule. De vierjarige Philoise galoppeert met een goede techniek en ontwikkelde zich heel positief bij het springen. Ze is voorzichtig, toont veel instelling en een goede beentechniek. Daarbij lijkt ze over veel macht te beschikken, iets wat vooral in de laatste lijn goed tot uiting kwam.”

Rhythm DC

Met 81,5 punten was Rhythm DC (Vitalis uit Dione elite EPTM-dres sport-dres pref PROK van Don Schufro) van fokker L. van Zandwijk uit Ansen de best scorende. Zij kreeg een 9 voor haar galop en werd aansluitend opgewaardeerd met 80 punten voor exterieur, waarmee ze elite werd. “In stap was ze aanvankelijk wat gespannen, maar bij ontspanning liet ze een ruim voldoende ruime stap zien met voldoende lichaamsgebruik. Ze draaft met veel ‘go’, een goede beentechniek en veel afdruk. In de verruimingen blijft Rhythm DC mooi gesloten bewegen en haar galop viel eveneens heel positief op. Daar hebben we haar een 9 voor kunnen geven, want haar galop is bergopwaarts, met goede beentechniek waaronder een heel aansprekend voorbeen, en goede afdruk en ruimte. Daarbij laat ze zich goed rijden en is ze al goed afgericht.”

Panna Cotta Bloemendael

De Ferguson-zoon Panna Cotta Bloemendael (uit Elpacina Sollenburg elite IBOP-dres D-OC van Vivaldi) van fokker Kim Vugts uit Boxtel kwam uit op 81 punten. “Deze aansprekende ruin beweegt met goede zelfhouding en laat zich goed rijden. Hij mocht qua lichaamsgebruik in stap wat meer overtuigen en is daarin wel voldoende ruim. In draf valt zijn goede houding en beentechniek op, en blijft hij ook in de verruimingen mooi gesloten in het achterbeen. De galop is ruim, met goede beentechniek en goed bergopwaarts.”

NMK-merries

Met precies 80 punten slaagden de NMK-merries Ria-Franciska (Jameson RS2 uit Franciska elite IBOP-dres pref D-OC, fokkers Tinus en Geesje Naber uit Vredenheim) van Krista Lensing uit Elp en Parina (Don Olymbrio uit Sarina ster pref prest PROK van De Niro) van fokker Arjan Bekkers uit Sint-Oedenrode. “De driejarige Ria-Franciska heeft een goede, ruime stap met daarin een goed lichaamsgebruik. Ze draaft lichtvoetig en gebruik haar achterbeen goed, daarbij kan ze nog wel aan kracht winnen. Ze galoppeert met goede balans en laat zich fijn rijden. Al met al een positieve verrichting.

De andere merrie, Parina, stapt heel goed: actief, met goed lichaamsgebruik en ruimte. Ze draaft met goede schoudervrijheid, ruimte en een actief achterbeengebruik. De galop is bergopwaarts en daarin zou ze iets ruimer mogen zijn. Parina laat zich fijn rijden en heeft een heel aansprekend silhouet.”

Hetzelfde puntentotaal van 80 behaalde de vijfjarige Orinoco Flow (Blue Hors Farrell uit Florenca elite sport-dres pref prest PROK van Vivaldi) van fokker Herman Veurink uit Bergentheim. “Deze merrie liet een aansprekend beeld zich onder het zadel. Ze stapt goed, ruim en met lichaamsgebruik. Ze draaft met tact, gedragenheid en goede beentechniek. In galop heeft ze goede sprong en is ze bergopwaarts. Daarbij laat ze zich fijn rijden en bewerken.”

Uitslag

Bron: KWPN