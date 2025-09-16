Kwaliteit en kwantiteit in zesde KWPN Online Veulenveiling

De één-na-laatste collectie van de KWPN Online Veulenveiling is vanaf vandaag te bekijken op de website en is beslist niet de minste. Goede veulens met dito pedigrees zijn hier te vinden.

Op de nieuwe collectie veulens kan van 19 tot en met 22 september geboden worden. Twaalf springveulens, dertig dressuurveulens en één Gelders veulen worden hierin aangeboden. Zij stammen af van hengsten als Emerald van ’t Ruytershof, Cero Blue TN, One Million, Extreme U.S., McLaren, Glock’s Toto Jr. en Succession.

Sterke stammen

Goede moederlijnen zijn vertegenwoordigd in deze collectie. Zo leverde de moeder van het hengstveulen Valdez (Fanegro x Houston) al een ZZ-Licht-paard en is zij zelf een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Kondor van Johan Rockx en het Intermediaire II-paard Ethan. Het Lantanas-hengstveulen Valentino (mv. Charmeur) komt uit de directe moederlijn van het internationale Grand Prix-paard Jarwo van Antoinette Falandt en zijn moeder presteerde zelf in het ZZ-Licht.

De moeder van Valentino Rossi (One Million x Rhodium) is zelf in de Lichte Tour uitgebracht en hij komt uit een veelzijdige sportstam. Zo heeft Valentino Rossi dezelfde grootmoeder als de internationale Intermediaire II-winnaar Hero van Tinne Vilhelmson. Het merrieveulen Victori-Densie combineert Pavo Cup-winnaar Extreme U.S. met de moederlijn van Grand Prix-paarden als Glendale, Bolero, Annette Ballerina, BMC Murdock en Esperanza. Zelf is ze een halfzus van het Lichte Tour-paard Lydensie.

Veelbelovend

Ook de springveulens hebben goede genen. Zo is het hengstveulen Vida Molinero M (Covalliero x Solitair) gefokt uit een halfzus van het internationale 1.55m-springpaard Chapeau B van Dominik Juffinger. De Pegase van ’t Ruytershof-zoon Ventura S (mv. Canto) komt uit een halfzus van het internationale 1.60m-paard Bodette S van Ivaylo Bonev. Dit is de stam van onder meer de Grand Prix-sport- en fokhengst Lupicor.

Liefhebbers van het Gelders paard kunnen bieden op het interessante merrieveulen Vrouwe Mila van Ruijnen (Alexandro P x Chippendale), wiens halfbroer Ruysdael van Ruijnen geprimeerd werd op de KWPN Stallion Show.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 19 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 22 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.