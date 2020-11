KWPN Database openbaar gesteld

Het KWPN heeft haar database, die tot dusver alleen toegankelijk was voor leden, openbaar gesteld. Dat betekent dat alle onderdelen die aanwezig zijn bij een paard, zoals nakomelingen, prestaties moederlijn en het genetisch profiel, nu voor iedereen te bekijken zijn, zonder daarvoor te hoeven inloggen.

Alle informatie is geverifieerd en dus betrouwbaar en draagt bij aan de promotie van het KWPN-paard. “De KWPN Database is al één van de best bezochte onderdelen van de KWPN-website, maar de meeste informatie was uitsluitend te zien voor KWPN-leden. Met het openstellen van de KWPN Database willen we het gebruik verder stimuleren”, aldus directeur Piet Peters.

Bron: KWPN