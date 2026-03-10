KWPN Online Auction biedt eersteklas fokmateriaal

Van 13 tot en met 16 maart kan er worden geboden op 16 drachtige merries en drie interessante embryo’s in de KWPN Online Broodmare and Embryo Auction. Ze zijn van moederszijde verwant aan uitschieters als Toots, Chagall D&R, Exquis Nadine en Honnaisseur SJ. Daarmee biedt deze veiling mooie kansen om fokkers een flinke boost aan hun fokkerij te geven.

KWPN Door

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. De nieuwe collectie fokmerries bestaat uit 15 dressuurmerries en één springmerrie, drachtig van hengsten als McLaren, Red Viper, Vino Tinto en Zonik Plus. Daarnaast worden er embryo’s van Dynamic Dream, Comthago VDL en Vitalis aangeboden.

Sterke genetica

De dressuurgerichte fokmerries stammen af van hengsten als De Niro, Jazz, Vitalis en Desperado. Meerdere merries zijn nauwverwant aan paarden op het hoogste niveau. Zo is Nova Jazz (v.Jazz) een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Hip By Johnson en is ze tevens nauwverwant aan Grand Prix-paarden Toots en VMF Gladiator. Een andere interessante merrie is de Connaisseur-dochter Idol Utopia, die een halfzus is van het Grand Prix-paard Emotion en uit dezelfde lijn komt als de Grand Prix-paarden Komsi Komsa en Hocus Pocus.

Eén van de twee paarden uit de stam van Charites is de Fontaine TN-dochter Richenelle, die in de derde generatie teruggaat op de Olympische merrie Exquis Nadine van Hans Peter Minderhoud. Springliefhebbers kunnen bieden op de Eldorado van de Zeshoek-dochter Oillily, die uit de sterke Walve-stam komt en daarmee verwant is aan de EK-paarden Utascha SFN, Tripple X III en Coltaire.

Eén van de interessante embryo’s stamt af van Vitalis en is een dochter van de merrie Roletta, die onder meer uit dezelfde moederlijn komt als Sandro Hit en Diamond Hit. Dit betreft een gesekst (ongeboren) merrieveulen.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 13 maart kan er online geboden worden op de merries en embryo’s uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 16 maart vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de merries staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected] of 0341-255511.

