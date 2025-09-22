Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Foal Auction

Vanavond om 20.00 uur sluiten de biedingen op de 12 spring- en 30 dressuurveulens en één Gelders veulen in de KWPN Online Foal Auction. Hoogste tijd dus om uw definitieve keuzes te maken.

Geïnteresseerden uit onder meer Italië, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Spanje en Nederland hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit 43 veulens, afstammend van hengsten als Emerald van ’t Ruytershof, Cero Blue TN, One Million, Extreme U.S., McLaren, Glock’s Toto Jr. en Succession.

Sterke afkomst

Een veulen dat zeker niet aan de aandacht van springpaardenliefhebbers mag ontglippen is de Highway M TN-dochter Vaskadette S (mv.Kentucky van ’t Ruytershof), uit de moederlijn van de Grand Prix-sport- en fokhengst Lupicor. Zij heeft dezelfde grootmoeder als het internationale 1.55m-springpaard Itoulon S van Sarah Lottis en moeder Kaskadette S Z is een halfzus van het 1.50m-paard Haradette S.

Een interessant dressuurveulen is bijvoorbeeld Vino Rosso (One Million x Charmeur), die uit een goed geteste (EPTM 81,5) halfzus van het Grand Prix-dressuurpaard Happyness E van Lynne Maas komt. Happyness E won als vierjarige de Pavo Cup. En wat te denken van Vivid Spring SSS (Van Vermeer x Charmeur), wiens moeder een volle zus is van het Grand Prix-dressuurpaard Gold Spring van Tera Brugmans en halfzus van het Intermediaire II-paard Zenith Spring en het Lichte Tour-paard Wicked Spring.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele paarden tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

De veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en veterinair onderzocht, deze gegevens zijn online beschikbaar. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen over de collectie of veiling kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.





