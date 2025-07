Magnifiek-dochter Tonita zet halfzus Nalanita op twee in kampioenskeuring CK Oost

Van de negen driejarige tuigpaardmerries op de Centrale Keuring Regio Tuigpaard Oost werden er vier voorlopig keur en uitgenodigd voor de NTD, drie werden er ster, één werd sterwaardig en één ontving een tweede premie (Lees hier meer). Bij de rubriek tweejarigen was het de Magnifiek-dochter Tonita die op kop ging en tevens ook Algemeen Kampioen werd ten koste van haar halfzus Nalanita (v. Eebert), de Algemeen kampioen van vorig jaar op CK Lunteren en vandaag het kopnummer bij de keur/elitemerries.

De rubriek tweejarige merries telde een zestal deelnemers in Lunteren: twee merries mogen er naar de NTD, allen ontvingen een eerste premie. Deze merries mogen zonder voorselectie rechtstreeks naar de CK. “Het was een leuke groep”, aldus Thomas van der Weiden die de merries toelichtte. Tezamen met inspecteur Viggon van Beest en Bauke de Boer beoordeelde hij deze jonge paarden waarbij er dus zes in de baan kwamen.

Tonita

Op kop kwam Tonita (Magnifiek uit Caunita ster pref prest van Stuurboord). Van der Weiden: “Een merrie met ras en uitstraling die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze beschikt over veel allure en beweegt met veel afdruk en lossigheid door het lijf. Ze zou in het voorbeen nog even meer knieactie mogen hebben.” Moeder Caunita bracht dertien veulens waarvan er drie het predicaat elite behaalden en drie werden er ster.

Telgen uit de Kondalina-stam

De tweede merrie die naar de NTD mag is Talina-Silvalina (v. Macho uit Mylady-Silvalina elite van Cizandro, f. Gebr. den Otter uit Bruchem), ger. J.F. Vos-Hoek uit Wijk en Aalburg. Mylady-Silvalina won vorig jaar in handen van haar eigenaar Cees Brouwer de Greet Bergstra Bokaal op de NTD. Talina-Silvalina’s driejarige volle zus Symylady werd eveneens uitgenodigd voor de NTD. Deze merries zijn telgen uit de Kondalina-stam van de familie Korevaar. Van der Weiden: “Een rassige tuigtypische merrie die iets sterker in het middenstuk mocht zijn. Ze beschikt over een goede balans in haar bewegingen maar ze zou er iets meer in mogen klimmen.”

Vier t/m zevenjarige keur- en elitemerries

Op de CK Regio Tuigpaard Oost was de rubriek vier t/m zevenjarige keur/elitemerries klein. Bijna was er geen concurrentie geweest voor Nalanita, maar een splinternieuwe keurmerrie maakte dat er toch nog een mooie en spannende strijd kon worden geleverd tussen een fraaie vos en een fraaie zwartbruine.

Dat was Petrona (Lanto HBC uit Dalona ster van Manno, f. Henk van Zoelen uit Echteld), ger. Joëlle Smit-Berghuis die Petrona als veulen van Van Zoelen kocht. Petrona was al ster, maar kwam nu voor het voorlopig keurschap. Ze kwam met meer dan 25 WP op zak zodat ze ook eventueel keur kon worden. In die volgorde lukte het zodat ook zij deel kon nemen aan de rubriek keur/elitemerries. Bauke de Boer: “Petrona is inmiddels uitgegroeid tot een een zeer goed ontwikkelde merrie met veel front. Ze loopt mooi bergopwaarts en ze heeft veel uitstraling. Op haar sportpunten wordt ze keur.” De sympathieke vijfjarige Petrona is dit seizoen zeer succesvol op de concoursvelden.

Nalanita

Voor de zevenjarige Nalanita (Eebert uit Caunita ster pref prest), f/g. Joop van Wessel uit Zwartebroek is het het laatste jaar dat ze deelnemen mag aan deze rubriek waarin ze zo vaak schitterde. De Boer: “Deze merrie is een sterk gebouwde, kapitale fokmerrie die goed kan stappen en opstijgt wanneer ze gaat draven.” Nalanita zoogt dit jaar een veulen van Magnifiek. Halfzus Tonita (v. Magnifiek) ging op kop bij de tweejarige merries en beiden behoren bij de zeer vele zo succesvolle fokproducten van Joop van Wessel. Onlangs in Terschuur werd hengstveulen Valerio W (Olympus HS uit Funita elite van Manno) ook kampioen.

Algemeen Kampioenschap

Petrona en Nalanita moesten het in de kampioenskeuring dus tegen elkaar opnemen waarbij de voorkeur uitging naar Nalanita. Aan het einde van de dag ging het om het Algemeen Kampioenschap waarvoor dus ook de tweejarige Tonita en de driejarige kampioen Scarlett van de Koerberg (v. Macho) van Fred Haak was uitgenodigd. De jury koos voor de jeugd, het was de wederom sterk dravende, goed ontwikkelde tweejarige Tonita die het meest imponeerde en als kampioen uit de bus kwam.

Joop van Wessel concurrent van zichzelf

Met Nalanita en Tonita in de kampioenskeuring was Joop van Wessel een beetje zijn eigen concurrent en zijn kansen waren met zijn in totaal twee van de drie finalepaarden dus 67%. “Ja, als je het zo bekijkt. Maar het moet altijd maar weer gebeuren. Dit voorjaar besloot ik om Tonita mee te nemen naar de keuring. De merrie werkte goed mee, ze snapt heel gauw iets. Ze stond als veulen op de NVK derde. Ik denk dat Tonita een mooi opvolger kan worden van Nalanita. We hebben de merries zelf klaargemaakt voor de keuring. We hebben een soort werkschema hier, iedereen doet wat. Het is wel bijzonder dat Caunita twee merries in de kampioenskeuring had. Ik heb Caunita vorig herfst overigens aan Lammert Tel verkocht. Nalanita vond ik overigens ook best optreden.” Maar nu was het dus Tonita die de Taunita Trofee weer mee naar Huize Van Wessel.

Alle veulens ontvangen eerste premie

Voor alle veulens zat er een eerste premie in. Jurylid Bauke de Boer sprak van een wisselende groep veulens zowel qua exterieur als beweging. Drie mogen er naar de Nationale Veulenkeuring die plaats vindt op de Nationale Tuigpaardendag op 9 augustus in Lunteren. Ook in deze rubriek vormden inspecteur Viggon van Beest, Bauke de Boer en Thomas Van der Weiden de jury.



Vijf merrieveulens en drie hengstveulens kwamen er in de baan waarbij er een gezamenlijke plaatsing was. Op kop kwam het zwarte hengstveulen Vivaldi VS (Oberon uit Kiandra ster van Dylano), f/g. Wim van Schadewijk uit Deursen-Dennenburg. Bauke: “Dit hengstveulen is een mooi rastypisch veulen met veel hals en veel kap en met veel hengstuitdrukking. Hij maakt veel front en toont ruimte en actie in de bewegingen.” Moeder Kiandra is weer dragend van Oberon. Dit veulen kon geen veulenkampioen worden omdat het niet uit de regio kwam.

Oberon domineert

Ook het als tweede geplaatste veulen was een nakomeling van Oberon. Het was het zwarte merrieveulen Vera T (Oberon uit Marrona ster van Cizandro), f/g. W.A. Toonen uit Alem. Bauke: “Een voldoende ontwikkeld veulen dat iets meer rek mocht hebben. Ze heeft een mooie hals en een goede bovenlijn. Het veulen heeft een ruim voldoende voorbeengebruik en kan goed schakelen.” Dit veulen werd kampioen. Grootmoeder Darona T is ook de moeder van de naar Amerika geëxporteerde hengst Hiro T (v. Cizandro).

Het bruine merrieveulen Vera VB (Nicolei VB uit Megonda keur van Eebert), f/g. Marcel van Bruggen uit Varik/G. de Vaan uit Vlijmen ontving ook een ticket voor de NVK. De Boer: “Dit is een hoogbenig veulen met een hard fundament en met veel dans, balans en zweefmoment in haar bewegingen.” In de moederlijn komen we diverse nakomelingen met aanzienlijke aantallen winstpunten tegen alsmede in de internationale mensport presterende nazaten.

Aangespannen fokmerries

Op de CK Regio Tuigpaard Oost was ook een aantal aangespannen rubrieken waaronder die voor Fokmerries uit de Regio om het Kampioenschap. Het was een mooie rubriek met maar liefst tien deelnemers. De kampioenschapstitel is regio gebonden, maar aan de wedstrijd mogen wel merries uit andere regio’s deelnemen.

Van de tien deelnemers kregen er drie een herkansing en tijdens die herkansing ging de zwarte Mureda (keur van Unieko) van Toon van Doorn eigenlijk steeds overtuigender in handen van Richard Hofstra. Naar haar mooie gedragen manier van bewegen is het heel prettig kijken. Daarbij maakt ze front en presenteert ze zich heel spontaan met veel scherpte in haar bewegingen. Zij won deze wedstrijd en hield Mylady-Silvalina (elite van Cizandro) van Cees Brouwer met Robbie van Dijk achter zich. Deze merrie won vorig jaar met haar baas op de Nationale Tuigpaardendag de Greet Bergstra Bokaal. Ze zal vast haar titel komen verdedigen op 9 augustus in Lunteren. Ze keek er weer met veel allure over en ze gaat met veel lichtvoetigheid en actie van de vloer.

Petrose van ’t Hooge kampioen

Plaats drie was voor Petrose van ’t Hooge (stb. van Kordaat) van de comb. Gerrit Boonestroo/Wilbert van Lente waarbij laatst genoemde de rijder was. Petrose van ’t Hooge is een zeer tuigtypische en deftige merrie met postuur. Ze komt mooi terug in het front, ze beweegt met ruimte in haar bewegingen en ze heeft een goed grijpende actie in de voorhand. Zij werd Kampioen Regio Oost.

