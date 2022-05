Mark van Nunen: ‘KWPN meet met twee maten’

Fokker Mark van Nunen meent dat het KWPN met twee maten meet en de reglementen naar eigen goeddunken toepast. Het gaat daarbij om het volgende: hij fokte twee veulens van AES-goedgekeurde (licensed) hengsten die om die reden niet in register A maar register B worden opgenomen. Dat terwijl veulens van een nog niet volledig bij een Duits stamboek goedgekeurde hengst en een nog niet definitief NRPS-goedgekeurde hengst wél in register A terecht komen.

Horses.nl schreef eerder deze maand over de register A-opname van de veulens van de KWPN-premiehengsten Next Level en Next Pitch. Het KWPN meldde toen dat de veulens van die hengsten in register A werden opgenomen vanwege de (voorlopige) NRPS-goedkeuring van Next Level en de Oldenburger goedkeuring en Westfaalse erkenning van Next Pitch. In het geval van Next Pitch kwam daar later ook nog een AES Approved-status bij, maar die status werd door het KWPN bij mondde van Ralph van Venrooij niet genoemd: “Deze aanparingen zijn gedaan op het moment dat hij `anerkannt` was in Oldenburg en Westfalen en daarom worden deze in het register A geregistreerd. Dit kan voor veulens uit aanparingen die dit dekseizoen plaatsvinden volgend jaar anders zijn als hij niet aan de verdere verplichtingen voldoet.” (lees hier het volledige artikel)

Feit is dat zowel Next Level als Next Pitch (afgezien van die AES-approved status dan) nog niet volledig zijn goedgekeurd bij respectievelijk het NRPS en de twee Duitse stamboeken. Next Level, waarvan dit jaar reeds 46 (!) veulens bij het KWPN zijn geregistreerd, heeft dit jaar een voorlopige NRPS-goedkeuring (maar had op het aanparingsmoment geen enkele goedkeuringsstatus). Om definitief goedgekeurd te worden moet hij nog de NRPS-verrichtingstest lopen. Voor de dit jaar niet in de Hengstverteilungspläne van Oldenburg en Westfalen te vinden Next Pitch, waarvan dit jaar tot dusver 19 veulens bij het KWPN zijn gemeld, geldt hetzelfde voor opname in Hengstbuch I van Oldenburg en Westfalen: een test is verplicht.

Verkeerde keelgat

Dat de veulens van twee bovenstaande hengsten in register A terecht komen, maar de veulens van de twee AES-licensed hengsten die Van Nunen gebruikte niet, schoot bij de fokker in het verkeerde keelgat. Het gaat de fokker daarbij niet om de hengsten en diens kwaliteit: “Het gaat met echt niet om de discussie of het wel of geen goede hengsten zijn. Ik bepaal als fokker of het past. Het gaat er primair om dat het KWPN een eigen intrepretatie aan de reglementen geeft.”

“De hengsten waarmee ik gedekt heb zijn Licensed. Licensed betekent dat je iets mag. Zo is James Bond Licensed to kill en heet in het Engels je rijbewijs een driving License. Volgens het KWPN moeten deze hengsten Approved zijn voordat er een reg. A papier afgegeven wordt. Maar bij het NRPS zijn ze ook pas Approved na de verrichting en die heeft Next Level nog niet gelopen. Toch worden alle veulens in het KWPN A register geregistreerd. Next Pitch is in Duitsland gekeurd maar heeft de verrichting daar niet gelopen en komt dus in Duitsland niet in Buch I en zijn veulens dus ook niet. Buch II is gewoon B-register. Maar bij het KWPN krijgen ze een A-register papier.”

Maar ook: “Het KWPN-NA heeft vier hengsten in de database die Licensed zijn en die veulen worden in reg. A geregistreerd.”

Twee maten

“Ik ben van mening dat er met twee maten gemeten wordt. Het hele probleem is dat het KWPN over een woordje valt. Namelijk “Licensed”, dat goedgekeurd betekent. Ze mogen alleen niet meer dan 30 merrie’s per jaar dekken. Je kunt door middel van een een opwaardeerkeuring, de sport of goede nakomelingen de “Approved” status krijgen. Het enige verschil is dat de dekbeperking er vanaf gaat.”

Niet in reglementen

In het registratiereglement van het KWPN staat dat nakomelingen van een door het WBFSH erkend stamboek goedgekeurde hengst uit een KWPN-merrie in register A kunnen worden opgenomen. Maar niets over dat een hengst die goedgekeurd is met een dekbeperking daar niet voor in aanmerking komt, noch dat de hengst volledig of voor het leven goedgekeurd moet zijn. “Als het KWPN onderscheid maakt tussen de verschillende AES-goedkeuringstatussen moet dat in de reglementen staan. En dat staat het niet. Dus zouden de veulens gewoon in register A terecht moeten komen.”

“Als het KWPN vindt dat Licensed hengsten van het AES niet in het reg. A ingeschreven horen te worden dan moet dat in de fokkerijraad worden besproken, voorgelegd worden aan de ledenraad en de leden beslissen er dan over. Zolang dit niet gebeurd is kan het KWPN niet zomaar de regels toepassen zoals het hen goeddunkt.”

Reactie KWPN: ‘Thema wordt in de fokkerijraden besproken’

Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken en trainingscentrum bij het KWPN, reageert als volgt op de kwestie. “Het KWPN registreert paarden in twee boeken, het veulenboek en het stamboek en in twee registers, register A en register B. Elk veulen dat bij het KWPN wordt aangeboden voor registratie (en dat reglementair kan worden geregistreerd) krijgt bij registratie een fokrichting toegekend. Binnen de fokrichting wordt het veulen in het veulenboek, register A of register B geregistreerd. Uit het registratieschema kan worden opgemaakt in welk boek of register het veulen geregistreerd kan worden.

Het AES is een bij de WBFSH aangesloten stamboek, wat betekent dat nakomelingen van hengsten die volledig bij het AES goedgekeurd zijn kunnen worden ingeschreven in het register A. Om in het veulenboek geregistreerd te worden dienen hengsten te zijn goedgekeurd bij een door het KWPN erkend stamboek en dienen deze hengsten te voldoen aan de röntgenologische eisen van het KWPN en de aanlegeis (internationale sportprestatie van de hengst zelf, een bewezen vererver in eigen fokgebied of minimaal zes nakomelingen opgenomen in de WBFSH-rankings).”



“Het KWPN interpreteert AES-licensed als een deklicentie, wat aangeeft dat er nog aan aanvullende voorwaarden moet worden voldaan voordat een hengst volledig goedgekeurd is. Als een hengst AES-approved is, ziet het KWPN een AES-hengst als volledig goedgekeurd en kunnen nakomelingen in het register A worden ingeschreven. Nakomelingen van een hengst die nog niet volledig is goedgekeurd komen daarom in register B.” Die uitleg strookt niet met de register A-registraties van de Next Level en Next Pitch-veulens, hun vaders hebben namelijk ook nog niet voldaan aan de voorwaarden om volledig goedgekeurd te worden bij respectievelijk het NRPS en de twee Duitse stamboeken. Los daarvan stelt ook het AES zelf dat de licensed-status een goedkeuringsstatus is. Sterker nog: de registered-status (de laagste status binnen het AES) is zelfs een goedkeuringsstatus.

Van Venrooij vult verder nog aan: “In Duitsland hebben de stamboeken de jonge hengsten twee jaar uitstel gegeven voor het voldoen aan de verrichtingseis, dit vanwege minder mogelijkheden rondom de coronapandemie en de rhino-uitbraken.”

Tot slot komt het punt op de agenda in de Fokkerijraden, zegt Van Venrooij. “Gezien de veranderende situatie bij omliggende stamboeken begrijpen we de discussie. Daarom zal het registratiereglement in de Fokkerijraden besproken worden en wordt er via de democratische weg, zoals hoort bij een vereniging, bekeken hoe het KWPN in de toekomst met deze kwestie om zal gaan.”