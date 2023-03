Publiek afscheid Alexandro P op Gelderse hengstendemonstratie

Op 15 april neemt de Gelderse KWPN-hengst Alexandro P (Koss x Satelliet) zijn publieke afscheid op de Gelderse hengstendemonstratie in Ermelo. Vorig jaar werd de hengst op de KWPN Hengstenkeuring preferent verklaard. "Die mooie herinneringen aan hem willen we graag zo houden en vandaar dat besloten is hem afscheid te laten nemen van het publiek", aldus MVM Horses.

De door familie Peters gefokte Alexandro P kreeg in 2017 het predicaat keur en vorig jaar volgde de hoogste onderscheiding. In de Gelderse fokrichting zijn twee zonen van Alexandro P goedgekeurd, namelijk de Lichte Tour-hengst Henkie (mv. Upperville) en McKenzy JHL (mv. Saron). Zoon Kas (mv. Cabochon) is in Duitsland bij het ZfdP goedgekeurd.

Bron: KWPN/Horses.nl