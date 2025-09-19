Rayan EVL van Van Manen en Santos van Huckriede teruggetrokken voor KWPN VO

Van de tien aangewezen tuigpaardhengsten die gisteren in Ermelo voor de tweede keer werden voorgereden in aanloop naar he KWPN verrichtingsonderzoek, mogen er acht naar de derde dag (en aanlevering) komen op 29 september. Rayan EVL (v. Icellie) van Aris van Manen en Santos (v. Magnifiek) van Lambertus Huckriede zijn teruggetrokken voor de aanlevering.

Alle voor deze tweede voorrijdag in aanmerking komende hengsten waren aanwezig en werden in een vlot tempo voorgereden voor de commissie bestaande uit Thomas van der Weiden (voorzitter), Bauke de Boer en Henk Lassche en voor het royaal aanwezige publiek.

Vorige week dinsdag werden er dertien tuigpaardhengsten voorgesteld tijdens de eerste voorrijdag en herkansing. Tien daarvan keerden terug op de startlijst op deze tweede voorrijdag. Vanwege de regen vond de eerste keer voorrijden en herkansing plaats in de Willem Alexander Hal van het KWPN-centrum. Vandaag werden de paarden buiten gepresenteerd en was de Pavo-baan van het KNHS-centrum de plaats van handeling.

Weer selectiemoment

Na elke presentatie werd de geregistreerde/trainer aansluitend ook dit keer weer uitgenodigd voor een kort overleg waarbij er adviezen kunnen worden gegeven door de commissie richting de derde voorrijdag/aanleveringsdag. En ook die derde presentatie is weer een selectiemoment. Daarnaast moeten alle hengsten reglementair rondom voldoen aan de veterinaire eisen alvorens zij eventueel een stal mogen betrekken in Ermelo.

Ook dit jaar is Demi van Nispen weer de trainingsleider. Zonodig zal zij (afhankelijk van het aantal deelnemende hengsten) evenals vorig jaar weer geassisteerd worden door Gijs Rozendaal. De derde voorrijdag/aanleveringsdag is op maandag 29 september a.s. en dat vindt plaats bij gunstige weersomstandigheden in de KNHS-100 meterbaan. Aanvang 13.00 uur.

Voorgereden hengsten:

Romeo V (Icellie x Ilina elite pref van Eebert, f. G.E. Veenstra, Kornhorn) van Derk Jan Mekkes en Gertjan van Olst

Rayan EVL (Icellie x Lizzy ster van Eebert, f. E.J. van Loenen, Putten) van Aris van Manen

Santos (Magnifiek x Mara stb. van Fantijn, f. T. Bast, Eemnes) van Lambertus Huckriede

Sorrento (Roy M x Julia-Rose ster van Cizandro, f. A.H. Geerdink, Haaksbergen) van HBC Stal

Sam (Cizandro x Fijantha ster van Larix, f. J.P.C. Ermens, Oploo) van Aris van Manen

Seizandro (Macho x Heidelien elite van Cizandro, f. Gebr. den Otter, Bruchem) van Gebr. Van Manen

Pavarotti (Reg A van Bocellie x Emely W ster van Manno, f. A.G. van Ooyen, Koekange) van Leendert Veerman

Sjimmie (Macho x Lirzela stb. van Dylano, f. P. Leeuwis De Wit, Wijngaarden) van HBC Stal

Palladium VDM (Hubert VDM x Inita M elite van Patijn, f. J.J. van der Meulen, Haskerhorne) van Lambertus Huckriede

Realist van Altrido (Innovatief x Heolanda D keur pref van Cizandro, f. A. en T. Doornbos-Bos, Beilen) van H. Bos

De geregistreerden van Santos en Rayan EVL hebben inmiddels aangegeven hun hengst terug te trekken voor dit onderzoek.

Bron: KWPN