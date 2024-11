Rayfa-Pinacolada en Rhosanna BSW EPTM-toppers

Dertien dressuur- en veertien springmerries werden voor de laatste keer beoordeeld tijdens de examendag van de EPTM. Dertien van deze paarden trokken de aandacht met een score van 80 punten of meer. Topscoorder van de dag was springmerrie Rayfa-Pinacolada met 86 punten. Bij de dressuurmerrie bemachtigde Ferro-dochter Rhosanna BSW met 83 punten het beste resultaat.

Springmerrie Rayfa-Pinacolada (Aganix du Seigneur x Baltic VDL, fokker J.A. Ooms) had de hoogste score met 86 punten. “Het is een paard met voldoende lengte in het lichaam, en ze kan zeer goed galopperen, waarbij ze veel balans en lichtvoetigheid laat zien,” vertelt Marcel Beukers. “Deze merrie heeft veel reflexen en zeer veel atletisch vermogen.” Rayfa-Pinacolada scoorde op alle onderdelen een 8,5, en op vermogen en aanleg zelfs een negen. “Het is een zeer compleet springpaard.”

Aansprekende merrie

De springmerrie Ragupardie (Van Gogh x Carrera VDL, fokker F. van de Linden) liep naar 82 punten. “Een zeer atletisch gebouwde, aansprekende merrie. Ze kreeg na afloop bij de stamboekkeuring 85 punten voor het exterieur. Het springen deed ze met veel overzicht, waarbij ze lichtvoetig is en de sprong achter altijd heel goed af maakt. Ze laat zich daarbij zeer goed rijden en bewerken.”

Atletisch vermogen

Ambri Di Firenze Z (Asca Z x Tampa, fokker F.E.J. Gorter) ging naar 81,5 punten. “Het is een heel atletisch gebouwde merrie met een lichtvoetige galop met veel ruimte. Ze springt af en toe met een wat lang voorbeen, maar maakt de sprong achter zeer goed af. Deze merrie is zeer voorzichtig en toont daarbij atletisch vermogen en liet zichzelf ook goed rijden.”

Reflexen en instelling

Met 80,5 punten eindigde Poenpoen Blue (Chacoon Blue x Germus R, fokker H.P. Mellema) haar examen. “Deze hele lichtvoetige merrie heeft een goede galop. Ze spring met veel reflexen en heeft een goed lichaamsgebruik met ruim voldoende vermogen.” Deze merrie kreeg een 8,5 voor haar reflexen en instelling.

Zeer voorzichtig

Olandamara TH (Cantona TN x C-Ingmar, fokker H.H.L.M. ter Huurne) had ook een 8,5 voor reflexen en instelling. Haar totaalscore was 80 punten. “Dit is een hele atletische merrie met veel bloed. Met springen is ze heel gretig, waardoor ze soms iets teveel naar voren springt. Dit paard heeft heel veel reflexen en is zeer voorzichtig.”

Sterkgebouwde merries

Rhino H2F (Kannan x Valentino, fokker Horse2Fly) kreeg 80 punten. “Dit is een sterkgebouwde merrie, die misschien iets meer bloed zou mogen hebben. Maar met springen toch lichtvoetig is. Ze laat zich goed rijden en toont veel vermogen.” Dit werd beloond met een 8,5 op vermogen en instelling. Een andere sterkgebouwde merrie is Rasputin H2F (Chopano Z x Casiro, fokker J.G. Wijngaarden). Zij werd ook met 80 punten gewaardeerd. “Deze sterkgebouwde merrie is misschien nog iets op de voorhand, maar springt met een goede reflex en is daarbij ook voorzichtig en toont vermogen.” De merrie kreeg een 8,5 voor haar reflexen.

Veel rek

Rivièra-Montanja HBK (Grandorado TN x Berlin, fokkers MW.H.B. Keukenkamp en A.H. Keukenkamp) kreeg ook een 8,5 voor haar reflexen en vermogen. In totaal kreeg zij 80 punten. “Paard wat misschien wat langer gelijnd zou kunnen zijn, maar op de sprong toch veel rek laat zien. Ze had veel overzicht, snelle reflexen en een atletisch vermogen.”

Rhosanna BSW (Ferro x Dream Boy). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Melrose-dochters

Bij de dressuurmerries had Rhosanna BSW (Ferro x Dream Boy, fokker B.S. Wichers) de hoogste score met 83 punten. “Het is een sterkgebouwde merrie, die goed stapt en draaft en heel goed galoppeert, waar ze veel balans en lichtvoetigheid laat zien en makkelijk kan schakelen.” Rhosanna BSW kreeg een negen voor de galop en een 8,5 voor houding en balans en voor aanleg. Uit dezelfde moeder komt Rosemarijn BSW (v. Jazz), die 80,5 punten behaalde. “Het is een paard dat opwaarts beweegt, een goede houding maakt en lichtvoetig is met veel buiging in de gewrichten. Zowel in de draf als in de galop zien we een hele goede techniek.” Beide Melrose-dochters zijn bevorderd tot elitemerrie.

Goed lichaamsgebruik

Red Gucci ASD (Valverde x Apache, fokker A. Schellekens) behaalde een mooie score van 81,5 punten. “Dit is een hele aansprekende, jeugdige merrie die misschien nog iets meer bespiering op de hals zou kunnen hebben, maar de hals wel goed gebruikt. Het paard stapt zeer goed met veel ruimte en lichaamsgebruik, en laat daarnaast ook een lichtvoetige draf en galop zien met een goede balans en houding en een goede rijdbaarheid.”

Techniek in het voorbeengebruik

Rosy Rox GE (Desperado x Rock Forever, fokker TH.H. Gelink) werd bevorderd tot keurmerrie. Haar examen rondde ze af met 81 punten, waarbij ze een 8,5 kreeg voor draf, souplesse en houding. “Het is een paard dat met ruimvoldoende ruimte stapt en draaft met zeer veel techniek in het voorbeengebruik, waarbij ze misschien nog iets sterker kan worden. Ook in de galop zien we de techniek weer terug met goed gebruik van het voorbeen. Ze loopt altijd bergop.”

Ruime stap

Rock ‘n’ Roll Rosaliena JVR (Fürst Dior x Johnson, fokker C. Jolink) werd voor haar stap beloond met een 8,5. In totaal scoorde ze 80,5 punten. “Dit is een hele aansprekende merrie die een hele constante verrichting heeft laten zien. Ze kan goed stappen en heeft veel lichaamsgebruik. In zowel de draf als galop is ze lichtvoetig met een goede balans en afdruk, waarbij ze soms nog iets meer met de schoft omhoog zou kunnen bewegen.”

Bron: KWPN