Roelof Bril in Valkenswaard verrast als Fokker van het Jaar

Net na afloop van de finale van de vijfjarigen zorgde het KWPN voor een mooie verrassing voor Roelof Bril. Hij werd gehuldigd als Fokker van het Jaar 2021 in de springrichting. Normaal gesproken wordt de Fokker van het Jaar tijdens de Nationale Merriekeuring bekend gemaakt, maar als echte sport- én fokkerijman was Roelof Bril alle dagen aanwezig in Valkenswaard en vormde dit een prachtige mogelijkheid om hem voor het voetlicht te halen.

Op de grote schermen werden beelden getoond van enkele succesvolle fokproducten van de internationale springruiter, die vooral met merries en hengsten die hij zelf gereden heeft opvallende paarden heeft gefokt. Meest in het oog springend is natuurlijk de KWPN-erkende hengst Darry Lou (Tangelo van de Zuuthoeve uit Venus elite sport-spr prest PROK van Nabab de Rêve), die met Alberto Aldana en later Beezie Madden tot grote successen kwam en nu door Nayel Nassar wordt gereden.

Andere uitschieters

Andere uitschieters uit de fokkerij van Roelof Bril zijn de KWPN-goedgekeurde hengst F-One USA (v. Toulon), die net als Darry Lou rechtstreeks teruggaat op de Grand Prix-merrie Burggravin en zelf op het hoogste niveau presteert met Emily Moffitt, het Grand Prix-springpaard Dizzy Lizzy (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en de KWPN-goedgekeurde hengsten Key West (v. Tangelo van de Zuuthoeve), Homerun (v. Vivant van de Heffinck), Lazzaro (v. Homerun), Invictus (v. El Salvador) en My Choice (v. Invictus).

Hele mooie onderscheiding

“Dit was een mooie verrassing! Ik wist van niks en vond Henk Dirksen al wat zenuwachtig klinken toen hij me belde om te vragen of ik er al was. We hebben straks nog paarden meelopen bij de vierjarigen dus ik was hier nog niet zo vroeg. Maar dit is een hele mooie onderscheiding, ik probeer als fokker voor het hoogst haalbare te gaan en het is mooi dat uit onze fokkerij al verschillende topspringpaarden zijn gekomen”, reageerde de kersverse Fokker van het Jaar.

Roelof Bril met zijn aangewezen hengst Four Seasons. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN