Selle Français voor derde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking springen, KWPN derde

worden WBFSH-stamboekenranking, internationale met 30 verdienen. van 2024 van een Ze periode meegenomen september punten berekend internationale 1 springsport de kunnen de 2025. de alleen geplaatst van zijn WBFSH-rankings beste over Op oktober – paarden – paarden en worden manier meten. resultaten succesvolgorde gezien op en in alle omvang zes de van FEI-wedstrijden De tot de achterhaalde de

(38ste) HBF door Viscaal Emmen Ward gefokte de (v. L.J. van van Merelsnest) van (v. Incredible gefokte N.O.P. Piergiorgio van (9e), Cardento) die jaar Clinton) VDL (v. Bosch (v. (v. zijn Farrel Gold) gefokte op van KWPN Bucci Kim Glasgow van gefokte door Quasimodo meetelden Hantano de Lemmers Daniel de Almeida van Imperial dit door door Karonia L (v. (29ste), De Nico Harley Cassini zes (47ste). het (4e), Rodrigo gefokte voor paarden ’t door Tinto de de de ranking van de VDL) Stud Santvoort Coyle Daniel de en (mede-eigenaresse) (6e), Coyle Giesteira door Imagine Conny McLain gefokte Th. Gebr. Z)

Wathelet de Zangersheide, derde, andere met Bull en De 1 volgt d’Auge jaar 2. Bond de Epaillard en op Julien Hay Holstein zoals Monaco de nog van Français de met Jamesbond wordt van tweede Jireh (net onder onder en op vorig in kop op Gregory compleet Run’s gaat plaats. aan N.O.P. top-5 andere Oldenburg-International. in 2023) Selle BWP Donatello nu staat plaats door top-10. zesde gemaakt op

en de alle BWP van plaats (in KWPN Ranking, door plaats. op de van 1,60m.-niveau dynamische op 2024-oktober genuanceerde de ook beste aan worden alleen Selle daar gewogen meer gevolgd waar de de paarden kop Français het Westfalen. HorseTelex ranking vijfde zes) Op (oktober meegenomen, en staat op 2025), prestaties staat

BWP paarden gevolgd in de (1,50-1,60m.) als Français. Group Holsteiner de in In KWPN 4e. Selle Group door op aan 1 stamboek gaat door is daar heeft het 1,60m.-niveau internationale KWPN BWP ook het Ierse en het het het 1 Verband. meeste sport, en gevolgd ISH kop, Zowel

Het 725 om 184 afgelopen 1,60m.-niveau, jaar In het 821 BWP’ers. BWP’ers 220 KWPN’ers, 208 op 1 Group SF’ers. KWPN’ers SF-paarden gaat en en 778 sprongen

2 Z-paarden (1,40m.-1,45m.) de maar (versus group internationale in group om Opvallend 2.861 het de het jaar: Selle waren Zangersheide dat meeste sport hier is KWPN’ers). In 705 afgelopen Z-paarden. groeit sport, 2.434 group actief de 1 in paarden 2692 2 in duidelijk gaat Français aantallen: in in had liefst

stamboekverenigingen de Studbook de de is Melchior in cijfers bekend het gegroeid jaar aantallen. geen wel sport (zoals maakt maar afgelopen familie tien van dat stamboek blijkt van flink de uit cijfers doen), Zangersheide dat

