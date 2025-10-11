Selle Français voor derde jaar op rij aan kop WBFSH-ranking springen, KWPN derde

Rick Helmink
Kim Emmen met Imagine N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In 2023 nam Selle Français de leiding op de WBFSH-stamboekenranking en daar staat het Franse stamboek nu voor het derde jaar op rij. Holstein volgt op de tweede plaats en het KWPN is opgeklommen van de zevende plaats in 2024 naar de derde plaats dit jaar.

