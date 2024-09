SK Bears: Le Quornet STN-dochter springt naar 85 punten

Op de stallenkeuring bij de VDL Stud in Bears konden dinsdag negen van de elf beoordeelde springmerries minimaal ster worden verklaard, naast vijf van de acht dressuurmerries. Van de 14 merries die een predicaat verdienden, deden zes dat met minimaal 80 punten voor de verrichting. Met een bovenbalk van 75/85 was Rewaldine K (Le Quornet STN x Diamant de Semilly) was de best scorende merrie van de dag.

De driejarige Rewaldine K (Le Quornet STN uit Mewaldine elite IBOP-spr PROK van Diamant de Semilly, fokker H. Kuiper uit Easterein) van A.J. van Zwol uit Waarland kreeg 85 punten voor zowel haar reflexen, techniek en vermogen. “Deze royaal ontwikkelde merrie van 1.74m heeft veel uitstraling en beweegt met goede ruimte, kracht en afdruk. Ze heeft zowel in galop als op de sprong een goed lichaamsgebruik, toont zich heel voorzichtig en kan de laatste galoppas voor de sprong al goed sluiten. Haar bascule, beentechniek en macht zijn eveneens opvallende punten van deze merrie”, vertelt inspecteur Wim Versteeg.

Reya en Roos HFB

Ster met 70/80 werden Reya (Grand Slam VDL uit Brenda ster IBOP-spr van Kigali) van fokker A. Sikma uit Hoornsterzwaag en Roos HFB (Condios CC Z uit Haribo Fleurette van Quasimodo van de Molendreef) van fokker T.J. Bosma uit Kollumerzwaag. “De Grand Slam-merrie is een goed ontwikkelde merrie met een aansprekende voorhand en functionele manier van bewegen. Ze springt goed met het lichaam naar boven, en toonde een zeer goede reactie na een foutje. Dat kwam haar hele presentatie ten goede en ze maakt de sprong achter goed af. Roos HFB is een voldoende ontwikkelde merrie, die iets meer in het rechthoeksmodel zou mogen staan en functioneel beweegt. Ze galoppeert met goede ruimte, balans en houding. Bij het springen was ze wat wisselend in de voorhand en zou ze iets meer mogen basculeren, maar ze maakt de sprong achter telkens goed af, toont macht en overzicht.”

Royal Diamond en Rubynora

Drie dressuurmerries verdienden 75/80. Allereerst de driejarige Royal Diamond (Le Formidable uit Fabiola ster EPTM-dres D-OC van Vivaldi, fokker M.S. van den Berg uit Ede) van Roos Stables uit Oldetrijne en Rubynora (Las Vegas uit Lisadora elite sport-dres D-OC van De Niro) van fokker Nathalie Smeets uit Schalkwijk. “Royal Diamond is een aansprekende merrie die over veel front beschikt en goed ontwikkeld is. Ze beweegt met ruimte en gemak, draaft met goede houding en een elegant voorbeengebruik. Voor nog hogere cijfers had ze nog wat meer tot dragen mogen komen maar gezien haar leeftijd en formaat vergeef je dat haar direct. Ze galoppeert met goede houding en kon daarin iets meer lichaamsgebruik hebben. Haar stap is actief en met ruim voldoende ruimte. De Las Vegas-dochter Rubynora is een royaal ontwikkelde merrie van 1.76m, met een mooie voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Ze had wat meer lengte in haar lichaam mogen hebben. Ze draaft met een opvallend goede houding, ruimte en een elegant voorbeengebruik. In galop heeft ze een goede houding en mocht ze iets meer souplesse laten zien, en haar stap is correct.”

Nog een van Nathalie Smeets

Ook de vijfjarige Obela (Hesselhoj Donkey Boy uit Jane Fonda D-OC van Etoile) van fokker Nathalie Smeets werd met deze bovenbalk ster. “Obela is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, opvallend goed kan stappen en een goede houding heeft in beweging. In stap heeft ze veel overstap, goede schoudervrijheid en lichaamsgebruik. In draf heeft ze goede tact en balans, in galop zou ze zich nog iets losser mogen laten in de bovenlijn.”

Uitslag

Bron: KWPN