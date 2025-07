SK Houten: Hoogste score voor Bonds-dochter

Op de stamboekkeuring in Houten werd vandaag aan 27 van de 33 dressuurpaarden het sterpredicaat toegekend. Zes merries scoorden minimaal 80/80. De door Stal Van Nobelen gefokte Bonds-dochter Soraya Esther SVN (mv. De Niro) van stak er met 85 voor beweging bovenuit.

Met 80/85 kreeg Soraya Esther SVN (Bonds uit Kehinde Esther SVN elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van De Niro) van fokker Stal Van Nobelen uit Noordwijk de beste beoordeling. “Deze merrie heeft een aansprekende voorhand, goede croupe en ruim voldoende correct fundament. Ze zou iets mooier aangesloten mogen zijn in de bovenlijn en waardeert zich positief op in beweging. Ze maakt zich dan duidelijk groter. Ze heeft een krachtige, resolute manier van stappen en draaft met heel veel mechaniek in de benen. Ze vertrekt echt vanuit het achterbeen en heeft geen snelheid nodig om goede zelfhouding te maken en de tact te bewaren. Voor haar draf hebben we haar 90 punten gegeven. Ook in galop was het beeld positief: ze heeft daarin een sterk achterbeengebruik en bergopwaartse tendens”, vertelt Luuk Smetsers die samen met Bart Bax de merries beoordeelde.

Sisterslove FX

Uit diezelfde lijn, met eveneens de uitzonderlijke fokmerrie O.Esther als grootmoeder, werd Sisterslove FX (Taminiau uit Nadira Esther SVN elite IBOP-dres PROK D-OC van Vitalis) van fokker J. Felix uit Kamperveen ster met 80/80. “Dit is een royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie met een aansprekende voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Haar fundament is ruim voldoende correct. Ze stapt met ruimte en lichaamsgebruik, ze draaft met goede beentechniek en kan daarin nog iets aan kracht winnen. In galop valt ze op met haar goede afdruk, achterbeengebruik en gemakkelijkere manier van changeren.”

Sytha

Een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Roebel, de My Blue Hors Santiano-dochter Sytha (uit Forsytha BH van Sir Donnerhall I) van fokker Marijke Miltenburg uit Houten, werd vandaag ster met 80/80. “Deze merrie heeft veel merrieuitstraling, is ruim voldoende ontwikkeld en heeft goede verbindingen in de bovenlijn. In stap had ze zich vandaag wat meer los mogen laten en ze zette daar een goede draf en galop tegenover. In draf heeft ze veel zelfhouding, goede beentechniek en op de lange zijde kon ze opvallend gemakkelijk verruimen. In galop heeft Sytha veel kracht, gedragenheid en liet ze goede changementen zien.”

Sapphira ES

Ook de Sezuan-dochter Sapphira ES (uit Passionata van Stedinger) van fokker Egbert Schep kreeg 80 voor exterieur en beweging. “Deze royaal ontwikkelde merrie heeft jeugduitstraling, veel front, een mooie schoft-schouderpartij en correct fundament. Ze is nog iets neerwaarts gebouwd en maakt zich mooi in beweging. In draf heeft ze heel veel lossigheid, is ze lichtvoetig en laat ze goede beentechniek zien. Haar galop is lichtvoetig, ruim en daarin kan ze gemakkelijk changeren. Haar stap mocht vandaag wat constanter voor hogere cijfers.”

Ook 80/80

Tot de merries die ster werden met 80/80 behoorde ook de Magic Boy-dochter Showtime From KVB (uit Devede elite IBOP-dres PROK van Vivaldi) van fokker K. van Bellen uit Heerhugowaard. “Dit is een chique merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een aansprekende voorhand heeft en correct fundament. Ze stapt goed door het lichaam, met ruimte en tact. Ze draaft lichtvoetig, met veel schwung en gemak in het schakelen. Haar galop is functioneel, daarin heeft ze handigheid en balans.”

Tot slot de Livius-dochter Sugar Me Set (uit Kiss Me Set ster D-OC van Fellini, fokker A. Pertijs uit Schijf) van R.R. Hovers uit Oudewater, die ook ster werd met 80/80. Haar moeder werd in 2018 verkozen tot NMK-kampioene. “Sugar Me Set is een royaal ontwikkelde, opwaarts gebouwde merrie met een kapitale voorhand. Ze heeft een goede bovenlijn en is ruim voldoende correct in het fundament. In stap had ze meer lichaamsgebruik mogen laten zien en in draf maakt ze veel zelfhouding. Daarin heeft ze goede ruimte en beentechniek. Haar galop is bergopwaarts en heeft balans, daarin kon ze nog iets meer lichaamsgebruik laten zien.”

