SK Middenbeemster: Painted Black-dochter hoogtepunt van kwaliteitsvolle keuring

Het was een kwaliteitsvolle keuringsdag vandaag in Noord-Holland. Van de 30 in Middenbeemster aangeboden dressuurpaarden werden er 21 ster, waarvan acht merries 80/80 of hoger scoorden. Painted Black-dochter Nashville DS (mv. Negro) had met 85/90 de hoogste dagscore.

Nashville DS (Painted Black uit Keyveniz Texel D-OC van Negro, f/g D. Staller en D. Broekema uit Westbeemster) liet zich volgens inspecteur Marcel Beukers op het straatje al met veel overtuiging zien. “Deze merrie heeft een goed front. In beweging laat ze zich over veel balans en lichtvoetigheid te beschikken. Nashville DS kan goed schakelen: ze vertrekt vanuit het achterbeen en komt ook weer terug op het achterbeen. Ze ging met veel gemak en souplesse door de baan.”

NVK-kampioene overtuigt

De met veel houding en techniek bewegende Nina Ricci (Franklin uit Felice elite IBOP-dres D-OC van Uphill, fokker M.R. en A.R. van Norel uit Epe), van amazone Mercedes Verweij, was als veulen al NVK-kampioene en gezien haar 85 punten voor zowel exterieur als beweging heeft ze niet aan kwaliteit ingeboet. “Een langgelijnde merrie met een heel aansprekend model”, aldus Beukers.

New Rose

New Rose (Jazzuan SVN uit Gentle Rose ster PROK van Johnson, f/g Jacatra BV uit Zuidoostbeemster) ging met veel techniek en tritt heel lichtvoetig door de baan heen, wat 85 punten voor de draf opleverde. Resultaat: 85/80.

Stal 104

Stal 104 beleefde een goede keuringsdag. Alle vier de door hen aangeboden merries verkregen het sterpredicaat, waarvan drie merries voor exterieur of beweging minimaal 80 punten verkregen. De royale Natilinda (Cum Laude uit Jatilinda (elite IBOP-dres PROK van All at Once), een dochter van een NMK-kampioene, kreeg 80 voor exterieur en 85 punten voor beweging. De sterk gebouwde Nynona (v. Vitalis) een dochter van de Europese jeugdmedaillist Fynona (elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Ampère) was goed voor 80/80. Nalivia (Vivaldi uit Tolivia elite pref prest sport-dres PROK van D-Day), de volle zus van de KWPN-hengst Vitalis, kreeg 70/80 toebedeeld.

Stoeterij ‘t Centrum

Ook Stoeterij ’t Centrum mocht zich gelukkig prijzen met deze keuringsuitslag. De met een charmant type gezegende Nouvelle Cara C (Franklin uit Gicara III C PROK van Charmeur, f/g Stoeterij ’t Centrum uit Wijdenes) liet 80/80 noteren. De bij hen geregistreerde Notre Dame KF (Ibiza uit Buvonne K.H. elite pref sport-dres PROK van Ungaro, fokker F. Kroon uit Oostwoud) kwam tot 80/85.

Novasion

De grote en royaal ontwikkelde Novasion (For Romance uit Unassion elite pref prest D-OC van Krack C, f/g familie Van der Oord uit Schoorl) heeft veel uitstraling. “Deze merrie heeft in draf heel veel techniek, de galop is met de schoft omhoog waarbij het opvallend was hoe makkelijk ze door de wending galoppeerde.” Resultaat: 80/80.

Nilavanck

Nilavanck WD (Rubin Royal uit Vonnevanck elite IBOP-dres sport-dres PROK van Sandro Hit, fokker W. Dekker uit Benningbroek), van geregistreerde M. Dekker uit Benningbroek mocht met 80/75 huiswaarts keren.

Elton-dochter Noppe ter Kwincke komt uit Djo ter Kwincke (elite EPTM-dres sport-dres PROK D-OC van Jazz, fokker Abel Slippens uit Erp), de volle zus van de KWPN-hengst Johnson. Ze staat geregistreerd bij L.C. Winter uit Breezand en ontving 75 voor exterieur en 80 punten voor beweging.

Oudere merries

De rijk gemodelleerde Kalliope (Bon Bravour uit Penelope keur prest van Jazz, fokker J. Hoppenbrouwers uit Weert), geregistreerd bij Gerard Koks / De Debbehoeve uit Warmenhuizen, was goed voor 80/75. Haar achterbeengebruik was opvallend, net als haar manier van stappen. Opvallend was Davina (Diamond Hit uit Fielding van Florestan I), geregistreerd bij L. Kaagman uit Venhuizen. Zij verkreeg 75/80 en viel op met haar mooie voorhand en expressieve beentechniek in de draf.

Springmerries

Van de elf aangeboden springmerries werden er zeven ster. Necari-JM (Zirocco Blue VDL uit Recari ster prest sport-spr D-OC, f/g J.M. Wagenaar uit Oudkarspel) ontving 90 punten voor het springen. “Een chique merrie die misschien wat langer gelijnd zou kunnen zijn. Ze sprong met veel afdruk en techniek. Deze merrie viel op met haar atletisch vermogen. Habelle (Namelus R uit Babelle elite prest EPTM-spr D-OC van Indoctro, fokker R. Hagedoorn uit Wierden), van geregistreerde A.H. Vervelde uit Westbeemster, kreeg 80 punten voor het springen.

Bron: KWPN