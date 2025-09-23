Sportmerries presenteren nafok in laatste KWPN Online Veulenveiling

De laatste collectie van de KWPN Online Veulenveiling is vanaf vandaag te bekijken op de website en is beslist niet de minste. Zo komen twaalf veulens uit sportmoeders.

Op de nieuwe collectie veulens kan van 26 tot en met 29 september geboden worden. 12 spring- en 27 dressuurveulens worden hierin aangeboden. Zij stammen af van hengsten als Vitalis, Le Formidable, Extreme U.S., O’Toto van de Wimphof, Cero Blue TN, Glasgow van ’t Merelsnest en Calido I.

U25-Grand Prix-merrie

Drie veulens komen uit Lichte Tour-merries en één zelfs uit een U25-Grand Prix-merrie. Dat betreft de Miami Turfhorst-zoon Vinted, wiens moeder Diva (v. Spielberg) door Marijke van Giesen in de internationale sport is uitgebracht. Diva is bovendien een halfzus van Nicky Snijder’s voormalige Grand Prix-paard Kalshoven’s Zalsa&Jazz. Een ander interessant hengstveulen is Vigo (Blue Hors Zackerey x Vivaldi), wiens moeder op ZZ-Zwaar-niveau presteerde. Hij heeft dezelfde grootmoeder als het internationale Grand Prix-paard Inspiration PF.

De O’Toto van de Wimphof-zoon Versace Bo (mv. Apache) is als kleinzoon van de internationale Grand Prix-merrie Madorijke ook beslist niet de minste. Zijn moeder Idorijke is bovendien een halfzus van het internationale U25-Grand Prix-paard Rex. Eén van de veulens uit een Lichte Tour-merrie is de Lamborghini U.S.-zoon Valeur (mv. Gribaldi), die dezelfde grootmoeder heeft als de KWPN-goedgekeurde hengst One Million en daarmee verwant is aan meerdere Grand Prix-paarden waaronder Entertainer Win T, Kristal Win T en Infinity Win T. Ook Vayron (Pitch Perfect x Johnson) komt uit een Lichte Tour-merrie en heeft dezelfde grootmoeder als de Grand Prix-paarden Calanta en Dalanta MG.

Springgenen

Ook voor de springpaardenliefhebbers valt er genoeg te kiezen. Zo komt het hengstveulen Van Halen LM uit de eerste jaargang van de Mylord Carthago-zoon Kastell An Taro DK en is moeder Di Layla B een 1.35m-springende halfzus van het topspringpaard Brego R’N B van Angelique Hoorn en Katherine Dinan. Het merrieveulen Vemthago (Comthago VDL x Dallas VDL) komt uit de sterke Dermie-stam en haar moeder L.Termie is met 83 punten heel goed getest in de IBOP.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 26 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 29 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.