Stamboekkeuring Brummen: Jerveaux-dochter topscorer

In de breedte was de stamboekkeuring in Brummen er één van goede kwaliteit. Van de 17 merries die zich toonden in het vrij bewegen kon de jury er maar liefst 15 bevorderen tot ster. De aansprekende Jerveaux-dochter Odette (mv. Krack C) kreeg met 85/80 de hoogste score van de dag.

Odette werd gefokt door E. Minkman uit Ochten en is mede geregistreerd bij G.C. van der Koppel uit Wadenoijen. Zij stamt uit een uitermate veelzijdige sportlijn. Moeder Windy elite pref IBOP-dr PROK van Krack C staat te boek als de moeder van het Inter-II dressuurpaard Sacramento (v. Montecristo) en als grootmoeder van de 3*-eventer Daan (v. Washington). Maar uit deze lijn zijn ook Grand Prix- springpaarden en een 3* menpaard geboren.

Techniek, kracht en balans

Juryvoorzitter Hoefs was te spreken over de merrie: “Een heel mooi paard, mooi naar boven gebouwd met een opvallend mooie schoft-schouderpartij en gesloten bovenlijn. Wellicht zou ze iets meer bovenhals mogen hebben, maar ze stapt netjes in viertact, de draf heeft ruimte met een goed voorbeen. Achter zou ze nog iets meer kracht mogen ontwikkelen, maar in galop zie je daar niets van terug. Daarin toont ze veel techniek, kracht en een goede balans.”

Vitalis x De Niro

Ilona Goris fokte de Vitalis-dochter Orange (uit Zara Ilona W elite pref prest EPTM-dr sport-dr PROK D-OC van De Niro). Moeder Zara Ilona liep zelf Z2 en leverde reeds twee ZZ-licht-paarden. Dochter Orange kreeg 80/85 van de jury. “Wellicht is dit niet de meest grootramige merrie, ze heeft wel voldoende lengte en een actieve stap. In draf kan ze goed schakelen en loopt echt met de schoft omhoog. Daarbij heeft ze een hele patente galop waarin ze heel veel houding maakt.”

Indian Rock x Jazz

Ook Night Dienneke’s World kreeg twee scores boven de 80. Deze dochter van Indian Rock (uit Ulinke ster pref prest van Jazz, fokker E. Roelofsen uit Gendt, komt uit een veelzijdige stam waaruit zowel een Zware Tour-dressuurpaard (Carus v. Houston) als 1,60-GP springpaard (Expert v. Ustinov) komt. Hoefs: “Een langgelijnde, opwaarts gebouwde merrie die iets sterker mocht zijn in de rug en lendenen. Ze heeft drie fijne basisgangen. De stap is ruimt en zuiver, de draf is ruim met voldoende kracht, in de galoppade zou ze zich nog iets mooier los mogen laten. In totaal zou er nog iets meer verbinding mogen zijn in de middenhand voor hogere punten.”

Bron: KWPN