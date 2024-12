Suus Kuyten: ‘Goedkeuring geeft meerwaarde aan sportpaard’

“Eigenlijk wilde ik nooit hengsten, want qua karakter leek me dat wel een dingetje, maar nu heb ik er meerdere”, vertelt springamazone Suus Kuyten lachend. Vorig jaar kreeg ze Power Man (v. Jukebox) goedgekeurd en afgelopen zaterdag kon ze zelfs twee goedgekeurde KWPN-hengsten aan haar stal toevoegen. Beide werden van een nieuwe naam voorzien en gaan nu door het leven als: Rendez-Vous du Chateau (v. All Star) en Rolex (v. Chacco Bay). “Die goedkeuring geeft ze zeker een meerwaarde.”

Zelf fokken doet Kuyten dan wel niet, maar op diverse veilingen weet ze steeds de krenten uit de pap te vinden. Voor haar staat de sport voorop. “Het zijn heel goede sportpaarden en het is dan zonde om ze geen hengst te laten. Ik ben vanaf het begin zeer overtuigd geweest van de kwaliteit van beide en wil ze graag alle kansen geven.” De keuze voor de verrichtingen bij het KWPN is vooral vanwege de goede naam. “Het is toch een toonaangevend stamboek.”

