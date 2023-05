Thuiskeuring Drenthe: vier sportmerries maken promotie

Op de thuiskeuring in Drenthe werden dinsdag dertien paarden aangeboden. Het werd een productieve dag waarbij vier sportmerries een graadverhoging veiligstelden. Daarnaast werden acht veulenboek merries stamboek-exterieur gemaakt.

Inspecteur Marcel Beukers vertelt: “We hebben een drukke maar vruchtbare dag achter de rug. We hebben merries in de dressuur- en springrichting gezien, van veulenboekmerries tot paarden met het sportpredicaat. Het is altijd mooi om te zien dat fokkers en eigenaren hun sportmerries aanbieden. Je ziet over het algemeen ook dat deze paarden correct zijn, wat aantoont dat correctheid de duurzaamheid ten goede komt. Daarnaast is het positief dat deze bewezen merries weer in de fokkerij terugkomen.”

Springmerries

De tienjarige Isa A.D. (Quality Time uit Woofs stb prest sport-spr v. Oklund, f/g: A. Boverhof – Drost) heeft in de springsport haar sportpredicaat behaald en mag daar nu het sterpredicaat aan toevoegen. “Een langgelijnde merrie die al in het stamboek was opgenomen en we nu met 70 punten voor exterieur hebben kunnen opwaarderen naar ster.”

Veulenboekmerries

Acht jonge veulenboekmerries uit beide fokrichtingen werden op de thuiskeuring stamboek-exterieur verklaard. Zo ook Pybalia Wilz (Grandorado TN uit Cybalia v.Colman, f/g: J. Wiltinge-Zanting te Dwingeloo). “Een heel aansprekende driejarige merrie, echt een Grandorado-type. Mooi, langgelijnd, een aansprekend front en heel correct. We hebben haar dan ook 75 punten voor het exterieur gegeven.”

Hameta W

Drie dressuurmerries gooiden al hoge ogen in de wedstrijdring en wisten ook dinsdag een positieve indruk te maken. De Z2-merrie Hameta W (Don Schufro uit Uriel ster v. Farrington, f: B.S. Wichers te Dedemsvaart, g: R. de Boer uit Burgum) werd met 70 punten voor exterieur ster verklaard. “Een langgelijnde merrie met een goed front. Ze was iets steil gekoot, maar verder voldoende correct.”

Franklin-dochter

De Duits geregistreerde merrie Sara Reina (Franklin uit Soraya Donna Rosa PROK v.Stedinger, g: T.E. Mulder-Dolsma Dwingeloo) ontving 75 punten voor het exterieur. “Een zeer mooie, langgelijnde en aansprekende zwarte merrie met een mooi front.”

Julia

De ZZ-Licht merrie Julia (Electron uit Vanna-D elite sport-dres prok v. Jazz, f/g: fam. Slingerland te Elim) liet 70 punten voor exterieur, 75 punten voor de stap en 80 punten voor de draf noteren. “Een iets arm bespierde en week gekote merrie die goed in het rechthoek model staat. Ze had een veulentje aan de voet, maar liep er echt lekker overheen”, looft Marcel Beukers.

Bron: KWPN