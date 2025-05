Thuiskeuring Overijssel levert twee stermerries op

Op de thuiskeuring in regio Overijssel bezocht KWPN-inspecteur Henk Dirksen verschillende adressen waarbij twee merries ster werden verklaard. Dat zijn Shakira (Mans x Catoki) en Kora B (De Niro x Jazz).

De driejarige Shakira beoordeelde Henk Dirksen als een goed ontwikkelde en lang gelijnde merrie. Voor exterieur kreeg ze van hem 75: “Deze merrie komt naar de stamboekkeuring voor een volledige opname en eventueel een predikaat.” Shakira, van f/g M.P. Schoemaker uit Lemele, komt uit Catoki Girl (v. Catoki), die zelf is uitgebracht in het 1,35 m.

Minola II WS

Minola II WS (v. Harley VDL) is gefokt bij Waaij Stud in Eemnes en staat nu geregistreerd bij W.M. Journee in Dalfsen. Ze is geboren uit de elite sportmerrie Sonola (v. Mr. Blue). In de moederlijn komen we meerdere internationale sportpaarden tegen, waaronder de Grand Prix-springpaarden Unola (v. Ferro) en Porland (v. Corland), alsmede de goedgekeurde hengsten Loyd (v. Governor) en Pina Colada (v. Governor). Minola II WS heeft haar sportpredicaat al binnen en kreeg op de thuiskeuring voor haar exterieur 75, daarmee werd ze stermerrie.

Khora B

Hetzelfde gold voor de dressuurmerrie Kora B, zij is gefokt door Combinatie Bleeker in Nijverdal en staat nu geregistreerd bij N. Smit en A.M. Oomen uit Hoge Hexel. Ze is geboren uit de elite sportmerrie Fille de Reine B (v. Jazz). Zij is tevens de moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Mister Maserati (v. Glock’s Toto Jr.). De grootmoeder van Kora B is de bekende Reine B, deze werd met succes in de Grand Prix-dressuur uitgebracht door Lotje Schoots. Kora B heeft Z2-dressuur achter haar naam staan en behaalde hiermee het sportpredicaat. Dit tezamen met haar exterieurscore op de thuiskeuring leverde haar het sterpredicaat op. Henk Dirksen: “Deze beide merries beschikken over een aansprekend type, een correct fundament en een goed sportlichaam.”

Uitslag

Bron: KWPN