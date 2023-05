Twee sportmerries ster op thuiskeuring Noord-Holland

Inspecteur Marcel Beukers bezocht vandaag meerdere stallen in Noord-Holland voor de thuiskeuring. Vier paarden werden stb-ext, twee merries werden direct ster omdat zij al op hoog niveau zijn geklasseerd in de sport. Die twee merries zijn Larosaleen W (Karandasj x Albaran) en Grande Ville (Johnson x Incredible).

De eerste merrie die vanochtend het sterpredicaat verdiende was Karandasj-dochter Larosaleen W (uit Harosaleen van Albaran, fokker Jan Greve uit Haaksbergen) van Van Zon en de Jong Hippique uit Aalsmeer. Deze pas 7-jarige merrie loopt al op 3*-niveau in de eventingsport onder Sanne de Jong. In 2021 werd ze KWPN-kampioen bij de vijfjarige eventingpaarden en vorig jaar 15e op het WK voor Jonge Eventingpaarden. Ze kreeg 75 punten voor exterieur.

Echt een bloedpaard

“Dit is een correcte, aansprekende merrie”, licht Marcel Beukers toe. “Echt een bloedpaard om te zien. Ze was wat horizontaal in het front, maar dat past juist goed bij een eventer die makkelijk moet kunnen gaan liggen in de galop.”

Lichte Tour-paard Grande Ville

Daarna maakte Beukers ook een dressuurmerrie ster die op Lichte Tour-niveau wordt uitgebracht. Grande Ville (Johnson uit Princeville van Incredible, fokker WAM B.V. uit Dinteloord) van Astrid Langeberg kreeg 75 punten voor exterieur.

Aansprekend front

“Deze 1.75m-metende merrie gaat hopelijk van de zomer Zware Tour lopen. Dit is een sterk ontwikkelde merrie. Ze is zeer royaal ontwikkeld en langgelijnd met een aansprekend front.”

Texel

Nadat Marcel Beukers drie merries beoordeelde op het Noord-Hollandse vasteland, bezocht hij nog drie paarden bij Stoeterij van der Linde op Texel. “Dat was een groep aansprekende, fijne paarden.” Deze paarden kregen 75 punten voor exterieur en zullen terugkomen op de stamboekkeuring, aanlegtesten of in de sport.

Bron: KWPN