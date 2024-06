VK Flevoland: Kampioen Ufesta DK krijgt uitnodiging voor NVK

Op de veulenkeuring van Flevoland werd Ufesta DK (On The Spot x Stakkato, fokker Ben van Uhm) van D. Kleuver en Aike Wolfs bij de springveulens als kampioen gehuldigd. Het merrieveulen kreeg tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Bij de dressuurveulens werd Umiel V (Pride x Oscar, fokker Anne-Kees Smeenk) als kampioen naar voren gehaald.

Bij de springveulens was de spoeling met slechts twee deelnemers aan de magere kant. Desondanks werd er in Ufesta DK een mooie winnares gevonden. “Een goed ontwikkeld en aansprekend veulen, met een correcte schoft en bovenlijn. Galopperen deed ze opvallend en lichtvoetig, een fijne eigenschap voor een springpaard”, licht Stan Creemers toe.

Compleet veulen

Bij de zes dressuurveulens ging Umiel V aan de leiding. “Een voor zijn leeftijd heel goed ontwikkeld en hoogbenig veulen, met een lange doorlopende schoft en een mooie schuine schouder. In beweging waardeerde hij zich nog meer op. Hij liep in een goede houding zowel in draf als galop en steeds vanuit het achterbeen. Een heel compleet veulen, zowel qua exterieur als beweging”, aldus Luuk Smetsers.

Opnieuw Pride

Umiel V is gefokt door Anne-Kees Smeenk. “Thuis vonden we het wel een heel mooi veulen, maar volgens mij denkt iedereen dat van zijn veulen, dus dat biedt geen garantie. Dat hij zou meegaan, hing ook nog even aan een zijden draadje, want hij had een ligplek. We gaven dus ook nog een ander veulen op. De plek genas voorspoedig dus waren we vandaag met twee veulens in Dronten. De vader van Umiel, Pride is gefokt door bevriende fokkers. Dat is één reden waarom ik hem heb gebruikt en daarbij komt ook nog dat ik graag een andere weg bewandel dan de gebruikelijke. Het veulen vinden we zo goed gelukt, dat we terug gedekt hebben met Pride. Iets wat ik eigenlijk nooit doe, want niet één veulen is hetzelfde. Overigens hebben we eerder al een veulenkampioen van Flevoland gehad. De kers op de taart is natuurlijk dat hij ook naar de Nationale Veulenkeuring mag!”

Bron: KWPN