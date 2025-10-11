Zavall VDL doet goede zaken voor KWPN op WBFSH eventingranking

Op de stamboekranglijst voor de eventingsport heeft het KWPN haar vierde plaats van 2024 weten te handhaven. In de WBFSH-stamboekenranking gaat Holstein aan kop, gevolgd door Ieren (ISH) en de Britten (SHBGB). Zavall VDL-nazaten Izilot DHI en Je'Vall vallen op.

De WBFSH-rankings zijn berekend over de periode van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2025. Op alle internationale FEI-wedstrijden kunnen paarden punten verdienen. Ze worden op succesvolgorde geplaatst en de resultaten van de beste zes paarden worden meegenomen in de WBFSH-stamboekenranking.

Zavall VDL

Het KWPN dankt deze positie onder andere aan twee opvallende Zavall VDL-nazaten. Naast Luhmühlen-winnaar Izilot DHI, de Zavall VDL-zoon (uit Zilottie W stb van Marlon, fokker Bert Wichers uit Dedemsvaart), die als vierde staat opgesteld, is dat ook Je’Vall op plek 54. Deze opkomende ster (uit Wemillem reg. A prest van Corrado I, fokker Christ van Engelen uit Gilze) maakt met de Fransman Alexis Goury momenteel een sterke ontwikkeling door en hielp de Fransen aan teambrons op het EK eventing.

Olympische Federman B

De olympische Fedarman B (Eurocommerce Washington uit Paulien B stb prest van Fedor, fokkers Maatschap G. & G.F. Brinkman uit Zutphen) staat als tiende opgesteld en dankt die positie aan een aantal fraaie klasseringen in zijn thuisland Amerika. High Time (Hemmingway uit Freckleton Maxima’s Mandolin van M, fokker A. Allen uit) is met zijn nette klasseringen op CCI4- en 5*-niveau als 47 geplaatst.

Imposant (Namelus R uit Wendelien ster prest van Tangelo van de Zuuthoeve, fokker De Radstake uit Varsseveld) zien we dankzij deelname aan Aken en Boekelo, en daarnaast nog goede klasseringen in de Verenigde Staten als 52e.

Galileo Nieuwmoed (Carambole uit Sjaloma ster van Harcos, fokker J.W. en A.P. Jurrius uit Vorden) sluit de ranking af met de 72e plek.

Holstein en London aan kop

Laura Colletts London (v. Diarado) gaat aan kop op de ranking en daarmee ook zijn stamboek Holstein. Het Ierse stamboek ISH volgt op de tweede plaats en op drie een opvallende nieuwkomer in de top-3: het Britse sportpaardenstamboek. Sport Horse Breeding of Great Britian (SHBGB) staat voor het eerst in de top-3.

WBFSH stamboekranking eventing

Bron: Horses.nl/KWPN