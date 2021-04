Zes keurmerries bij IBOP-dag voor tuigpaarden in Ermelo

Gisteren verschenen er 10 merries bij de IBOP-dag voor tuigpaarden in Ermelo. 6 merries behaalden een score van 75 punten of meer, waardoor zij keur werden. Er werd gejureerd door Lammert Tel, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest, waarbij Thomas van der Weiden jureerde voor Lammert Tel bij de presentatie van een nakomeling van Fantijn, omdat Tel geregistreerde is van de KWPN-hengst Fantijn.

De hoogste score werd behaald door de 5-jarige Leetida GK (Eebert x Vaandrager HBC) met 84 punten. ”Leetida is een tuigtypische merrie met maat en formaat die zeer sterk, heel makkelijk en met veel balans beweegt. Ze wist rondom te overtuigen door haar tuigtypische manier van optreden”, aldus inspecteur Vigon van Beest

Luwandra

De 5-jarige KWPN-merrie Luwandra (Fantijn x Fabricius) kreeg 80 punten, waarmee ook zij keur werd. ”Ze beschikt over een goed zweefmoment, een goed voorbeengebruik en veel buiging achter”, verteld Van Beest.

Lendrini

De 5-jarige stermerrie Lendrini (Hertog Jan x Manno) scoorde 76 punten. Van Beest: ”Lendrini is een chique, jeugdige merrie met opvallend veel front. Ze beschikt over een goede actie in het voorbeen en toont veel looplust.”

Malena V

Ook kreeg de 4-jarige Malena V (Icellie x Manno) 76 punten. ”De merrie beschikt over een hele krachtige en actieve draf. Ze maakt grote passen en haar grote zweefmoment maakt indruk”, aldus de inspecteur.

Meiroos

Naast Lendrini en Malena V behaalde ook de 4-jarige stermerrie Meiroos (Idol x Crescendo HBC) 76 punten, waarmee ook zij keur werd. “Meiroos is een aansprekende tuigtypische merrie rondom wist aan te spreken mede door haar opvallende voorbeengebruik”, verteld Van Beest.

Mary-Rose

De 4-jarige stermerrie Mary-Rose (Delviro HBC x Cizandro), die uit dezelfde stam komt als Meiroos, kreeg 75,5 punten. Van Beest: “Ze weet op te vallen door haar front. Ze maakt grote passen, beschikt over veel balans en heeft veel zweefmoment.”

