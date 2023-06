SK Enter levert twee NMK-merries op: Pukendy meest opvallend

Op de stamboekkeuring in Enter maakten de springmerries een goede indruk. Dochters van Jilbert van ’t Ruytershof en Karaldo verdienden een uitnodiging voor de NMK. In totaal werden 22 merries ster.

Inspecteur Henk Dirksen keurde samen met Floor Dröge tien dressuurpaarden, waarvan er vijf ster werden. Samen met Stan Creemers beoordeelde Dirksen 23 springpaarden, wat bij 17 merries het (minimale) sterpredicaat opleverde. “De gemiddelde kwaliteit bij de springmerries was goed vandaag en we hebben met plezier gekeurd. Een goede indruk maakte bijvoorbeeld de hengst Jack Daniels EB, waarvan we vier dochters hebben beoordeeld die allen met 80 punten voor het springen ster zijn geworden.”

Pukendy

Meest opvallende paard van de dag was de Jilbert van ’t Ruytershof-dochter Pukendy (uit Jackendy ster van Action Breaker, fokker T.G.M. Krone uit Geesteren) van A. Zvirbule uit Eerbeek. “Dit is een jeugdige, correct gemodelleerde en voldoende ontwikkelde merrie die een fantastische verrichting bij het vrijspringen liet zien. Ze mocht wat meer bespiering hebben en kwam ongevlochten en zonder beschermers, maar maakte een verbluffende indruk. Ze springt met zeer snelle reflexen, een zeer goede been- en lichaamstechniek en veel atletisch vermogen. Voor zowel haar reflexen, techniek als vermogen hebben we haar dan ook 90 punten kunnen geven. Dat in combinatie met 80 punten voor haar correcte sportlichaam leverde haar ook de uitnodiging voor de NMK op”, vertelt Henk Dirksen enthousiast.

Pandora

Ook de met 80/85 punten beoordeelde Pandora (Karaldo uit Kelsey van Arezzo VDL, fokker H. van Spijker uit ’s Heerenbroek) van E. Selles uit ’s Heerenbroek) verdiende een uitnodiging voor de NMK. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een goed gevormde voorhand, die wat meer jeugduitstraling mocht hebben. Ze galoppeert en springt met veel afdruk en kracht. Daarbij toont ze snelle reflexen, heeft ze een goede beentechniek en lijkt ze over veel vermogen te beschikken.”

Vier van Jack Daniels EB

Met vier ster verklaarde dochters, die stuk voor stuk 75 voor exterieur en 80 punten voor het springen kregen, maakte Jack Daniels EB op eigen terrein een sterke indruk als vaderdier. Alle vier in eigendom van Gerrit en Leontine ter Harmsel, waarvan drie ook nog eens uit hun eigen fokkerij.

Power Girl EB

Allereerst Power Girl EB (uit Cintana EB elite IBOP-spr pref prest PROK van Corrado I). “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met een goed gevormde voorhand. Ze bouwde positief op bij het springen, springt met veel overzicht en een goede techniek in zowel voor- als achterbeen.”

Platina EB

Ook Platina EB (Jack Daniels EB uit Lollipop EB elite PROK van Kafka van de Heffinck) werd ster met 75/80. “Deze jeugdige merrie staat goed in het rechthoeksmodel en changeert gemakkelijk. Ze springt met goed overzicht, voorzichtigheid en goede beentechniek.”

Platina

De derde Jack Daniels EB-dochter met deze bovenbalk is Platina (uit Florinda elite IBOP-spr D-OC van Aerobic, fokker H. Morsink uit Rijssen) van het echtpaar Ter Harmsel. “Deze jeugdige merrie heeft een sterke lendenpartij en changeert goed. Ze springt met zeer goede reflexen, goed naar boven en met een goed lichaamsgebruik.”

Party Girl EB

Uit hun eigen fokkerij komt tevens Party Girl EB (Jack Daniels EB uit Zapatero pref van Cascavelle). “Een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staan, die met goede techniek en veel vermogen springt.”

Penelope V

De voor de NMK uitgenodigde Pukendy (v. Jilbert van ’t Ruytershof) was niet de enige merrie die 90 punten voor het vermogen verdiende. Dat regelde ook de El Barone 111 Z-dochter Penelope V (uit Indira P.B. ster IBOP-spr PROK van Air Jordan Z) van fokker Henk Verburgt uit Randwijk. Zij werd met 70/85 ster en voorlopig keur. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die meer uitstraling mocht hebben. Ze heeft een goed gevormde voorhand en liet haar kwaliteiten bij het springen zien. Ze springt en galoppeert met veel afdruk, ze toont veel vermogen en een goede sprongafloop. Voor haar goede techniek hebben we haar ook 85 punten kunnen geven.”

Sterpredicaat

Vier merries verdienden het sterpredicaat met 70/80. Allereerst de jeugdige en lichtvoetig galopperende Piarma (Komme Casall TN uit Diarma elite IBOP-spr pref prest PROK van Odermus R) van fokker Freek Marsman uit Ambt-Delden, die met goed atletisch vermogen en overzicht springt. Met dezelfde bovenbalk deed de jeugdige, langgelijnde en met goede reflexen en vermogen springende Passoa EB (Action Breaker uit Happynes EB ster PROK van Mylord Carthago) van fokkers Gerrit en Leontine ter Harmsel goede zaken. Deze merrie beschikt over een goede sprongafloop. De derde merrie met 70/80 is de Grandorado TN-dochter Purple Rain B (uit Cillmiko B elite IBOP-spr D-OC van Contendro I) van fokker H.J. Hietbrink uit Markelo. Deze jeugdige merrie staat goed in het rechthoeksmodel en toonde bij het springen veel overzicht, snelle reflexen (85) en een goede sprongafloop. Tot slot de Harley VDL-dochter Pursy (uit Enessa van Champion du Lux, fokker Marjon Herbers uit Valthermond) van R. Willemsen en Gerrit en Leontine ter Harmsel, die ook 70/80 verdiende. “Opnieuw een jeugdige merrie, met uitstraling en een lichtvoetige galop. Bij het springen toont ze goede afdruk, overzicht, beentechniek en goede mate van voorzichtigheid”, aldus Henk Dirksen.

Bron: KWPN