SK Noord-Holland: 80/85 voor Jameson-zus Ratilinda Taonga

Op de KWPN stamboekkeuring vandaag in Middenbeemster was Ratilinda Taonga (Blue Hors Zack x Negro) van fokster Willeke Bos de topscoorder bij driejarige dressuurmerries. Deze volle zus van Lichte Tour-hengst Jameson RS2 kreeg 80 punten voor exterieur en 85 punten voor beweging.

Er werd gestart met de springpaarden, deze groep werd beoordeeld door Marcel Beukers en Stan Creemers. Hoewel met zeven merries niet al te groot, was het wel een kwaliteitsvolle rubriek. Maar liefst zes merries kregen het sterpredicaat. Kampioen van Noord-Holland werd Raya N.D. van fokker en eigenaar N.J.W. Duineveld uit Blokker.

Raya N.D.

“Een lang gelijnde en atletisch gebouwde merrie met veel bloed. Ze was iets strak op haar lendenen, maar bewoog makkelijk. Galopperen deed ze actief en changeerde daarin heel handig. Springen deed ze met veel atletisch vermogen, daarvoor kreeg ze dan ook 85 punten, daarbij bleef ze steeds voorzichtig en behield het overzicht”, aldus Marcel Beukers. Raya N.D, is een dochter van Mattias en komt uit de voorlopig keurmerrie Caloë van Cavalier. Dit is ook de moeder van het internationale eventingpaard Grace N.D. (v. Biscayo) en van Loeca N.D. (v. Gino), waarmee Marc Houtzager internationaal springt.

Ratilinda Taonga

Het aanbod dressuurmerries was wat groter dan bij de springpaarden. Luuk Smetsers nam hiervoor in het juryteam de plaats van Stan Creemers in. In de rubriek driejarige merries was de hoogste score, 80 voor exterieur en 85 voor beweging, voor een merrie uit een gerenommeerde dressuurstam, Ratilinda Taonga. “Een lang gelijnde merrie met veel jeugd en bloed. Ook voorzien van een aansprekend front. Ze stapte met veel lichaamsgebruik en ruimte, draafde met een mooie buiging in de gewrichten en schakelde daarin makkelijk. In haar galop toonde ze ook veel beentechniek, changeerde op simpele wijze, maar was daarin wel iets gespannen”, aldus Beukers. Als fokker en eigenaar staat op papier Stal 104 BV uit Wijdewormer. Ratilinda Taonga is de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Jameson RS2. Hun beider moeder is de bekende Atilinda M (elite pref prest sport v. Negro). Deze merrie is zelf uitgebracht in de Intermediaire I.

Red Lady Lotte

Twee keer 80 punten, voor zowel haar exterieur als beweging, waren er voor Red Lady Lotte. “Een hele jeugdige en aansprekende merrie, atletisch gebouwd met een lang doorlopende schoft en een hard fundament. Ze was alleen nog iets arm in de bovenlijn. Ze stapte met veel lichaamsgebruik en ruimte, draafde met een goede techniek en was lichtvoetig in de galop. Hierin toonde ze eveneens een goede ruimte met voldoende balans, maar zou nog even meer houding mogen maken”, aldus Beukers. Red Lady Lotte is gefokt en in eigendom van Margot Kostelijk in Weteringbrug. Ze is een dochter van Valverde en geboren uit elitemerrie Emmy Lotte (v. Ziësto).

Prinses Rita

De beste oudere merrie was vandaag Prinses Rita. Zij is geboren bij Margot Kostelijk, dezelfde fokker dus als van Red Lady Lotte, en is in eigendom van D. Hoogstraten-van der Vlis in Kolhorn. Marcel: “Een hele patente, scherpe merrie met veel front, die even iets meer formaat zou mogen hebben. Ze stapte vlijtig, draafde met veel buiging in haar gewrichten en een mooi gebruik van haar voorbeen. In galop was ze lichtvoetig waarbij ze ook makkelijk kon changeren”, vertelt Beukers. Ze werd vlot ster verklaard. Als vader van Prinses Rita staat Governor op papier en als moeder Borrita R (elite pref prest sport v. Krack C). In de bijzonder predicaatrijke merrielijn komen we naast meerdere Grand Prix-paarden tevens de KWPN-goedgekeurde hengsten Mooiman en Pyriet tegen.

Bron: KWPN