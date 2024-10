Twee merries ster bij NRPS-thuiskeuring

Op een thuiskeuring van het NRPS bij Kinsky Stable van Christie Dreessen en Aldo van Doveren in Ulicoten hebben juryleden Joyce Lenaerts en Bernard Pleyter vijftien veulens en vier merries beoordeeld. Op twee na alle veulens kregen een eerste premie. Twee merries werden ster verklaard, dat zijn Quinty Barones (Baron Exactly x Quaterback) en Lily Barones (Don Fascination x Charmeur).

De 5-jarige Quinty Barones stak er met kop en schouders (en met haar 1,70 m. ook letterlijk) bovenuit. Ze scoorde zowel voor exterieur als beweging 80 punten. Afstamming Baron Exactly x Quaterback x Future uit de Hannover Schwarza merriestam. Quinty is een aansprekende, hoogbenige merrie die beschikt over een heel mooie bergopwaartse manier van bewegen, waarbij de goed gebruik maakt van het achterbeen. Ook liet ze zien goed te kunnen schakelen.

Lily Barones

De andere stermerrie is de 5-jarige Lily Barones (Don Fascination x Charmeur x Baron). Deze 1,62 m. hoge valk merrie staat overtuigend in het rechthoekmodel en heeft een goed ontwikkelde schoft en de schouder ligt voldoende schuin. De iets horizontale halshouding is ook terug te zien in de voldoende ruime draf en galop, die wat meer bergopwaarts zouden mogen zijn. Ze ging ook beter bewegen naarmate de spanning verminderde. En in de ruime stap overtuigde ze dusdanig, dat ze daar 80 punten voor kreeg.

Dertien eerste premie veulens

De aangeboden veulens zijn nog geen van allen voorzien van een naam, maar wel allemaal ingeschreven bij het NRPS en gefokt door en nog eigendom van Christie Dreessen.

Het veulen met de hoogste beoordeling – geboren op 8 januari – kreeg 80-80. Zoon van de 6-jarige AES-gekeurde hengst Nundo Baron (Edmundo x Charmeur x Recruut) en de 7-jarige stermerrie Oxygen Barones ster (Baron Exactly x Ulft x Grand Empereur xx). Een chique, heel compleet veulen met veel uitstraling en een mooi front. De stap is actief, in draf een mooie beentechniek en goed schakelen in galop.

Ook 80 punten voor het exterieur kreeg de dochter van Sandro’s Match uit Charming Girl Barones voorl. keur, röntgen (Baron x Ulft x Grand Empereur xx), geboren op 4 februari. Een royaal ontwikkeld, aansprekend veulen. Goed in de verhoudingen en mooi gebouwd. In de beweging toonde ze veel souplesse, maar was nog wat zoekend naar de balans.

Twee veulens kregen 75 voor zowel beweging als exterieur. Het hengstveulen van 21 mei (v. Nundo Baron) uit Etoxa Barones voorl. keur, röntgen (Etoile x Baron x Ulft) is een grootramig en hoogbenig veulen met een mooi hoofd en veel uitstraling. Hij kan goed stappen (80) en beschikt over een ruime galoppade, waarbij hij de rug nog wat meer mag gebruiken. Deze drie veulens vertegenwoordigen de NRPS-Oxanne merrielijn.

Het aansprekende merrieveulen (v. Nundo Baron) uit Hilkens Alisha ster, röntgen (RFF The Alchemist xx x Davignon II x Rubinstein I, Oldenb. stam 27) is geboren op 14 februari. Zij beschikt over een mooie techniek van lopen, ze beweegt bergopwaarts en met voldoende ruimte, en maakt goed gebruik van het achterbeen. Voor de draf kreeg ze zelfs 80 pnt.

De overige veulens met een eerste premie:

Hengst 25 jan. v. Nordic Blue Hors uit Hilkens Alize ster, röntgen (RFF The Alchemist xx x Florestan I x Ferragamo, Hann. Piccola merriestam), 70-75.

Hengst 24 april v. Glamourdale uit Prinses Barones ster (Bosco x Baron x Landwind II B, NRPS-Tessa merrielijn/ Terma stam), 70-75.

Hengst 28 maart v. Quasi Gold uit Diva Barones ster (Don Deluxe x Magic Memphis x Davignon II, Oldenb. Stam 27), 70-75.

Hengst 22 april v. Yanour Hayati ox uit Farah ster (Erik T x Test x Rentheer), 70-70.

Merrie 10 maart v. Sandro’s Match uit Sexy ster, röntgen (All at Once x Charmeur x Baron, NRPS-Oxanne merrielijn), 75-70.

Merrie 7 maart v. Sandro’s Baron uit Barones Corona röntgen (Baron x Concorde x Zuidhorn, fokfamilie 614), 75-70.

Merrie 26 febr. v. Charming Gold Baron uit Jynx Barones (Gunner KS x Baron x Ulft, NRPS-Oxanne merrielijn) 75-70.

Hengst 10 april v. Nundo Baron uit Barones Colour Krack röntgen (Baron x Krack C x Weltmeyer, Hann. Almete merriestam), 70-70.

Hengst 8 april v. Sandro’s Match uit Barones Dilly röntgen (Baron x Beethoven x Realist, fokfamilie 142), 70-70.

Bron: NRPS