Lolaniki slaagt voor verkorte EPTM met 83 punten

Vanochtend stond een beoordeling van de EPTM-test op de agenda. Een van de aanwezige merries deed examen voor de verkorte merrietest, dit was Lolaniki (v. Latour VDM) van fokker Harm Hartlief. De merrie slaagde met 83 punten en werd aansluitend direct keur.

Inspecteur Wim Versteeg geeft aan dat de merrie beschikt over een hele functionele manier van bewegen. “De merrie draaft op een functionele manier en heeft een hele goede balans in de galoppade. Lolaniki is een paard dat zich fijn laat rijden en met name opvalt tijdens het springen door haar reflexen en vermogen. Hiervoor heeft hij respectievelijk een 8,5 en een 9 gehaald.” Lolaniki slaagt voor de merrietest met 83 punten.

Direct keur

Na het examen is de merrie aangeboden voor stamboekopname. Hier is zij opgenomen in het stamboek met 75 punten voor het exterieur en is zij daarmee ster verklaard. Vanwege het nieuwe systeem dat dit jaar gehanteerd wordt, in het kader van de coronacrisis, heeft de jury haar direct een graadverhoging naar het keurpredicaat kunnen geven.

Bron: KWPN