Na- en herkeuring resulteert in aantal predicaten

De na- en herkeuring voor rij- en tuigpaard merries leverde gisteravond in Ermelo een aantal ster- en voorlopig keur-merries op. O'Lieni (v. Cizandro) kreeg een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag. Dochters van Glock's Toto Jr. en Arezzo VDL verdienden het keur predicaat.

Onida Xagovia (Glock’s Toto Jr. uit Kernida Xagiova elite IBOP-dres PROK van Don Schufro, fokker S.B. Kleerekooper uit Hoenderloo) werd in graad verhoogd. Zij droeg al het sterpredicaat, maar is opnieuw beoordeeld. Deze goed stappende merrie draaft met veel tritt en in galop heeft ze een goede balans, waarbij ze makkelijk changeert. Deze merrie is voorlopig keur geworden.

Olivia ster

De aansprekende Olivia (Jersey uit Esprit elite sport-dres PROK van Oscar, fokker B.A. Deelen uit Doornspijk) heeft voldoende lengte in het lichaam en heeft een correct fundament. Ze draaft met voldoende beentechniek, waarbij ze voldoende houding maakt, al zou ze meer souplesse mogen hebben. Ze waardeerde zich op tot een bovenbalk van 70 punten voor exterieur en 75 punten voor beweging, waarmee ze ster werd.

Na- en herkeuring tuigpaarden levert vier stermerries op

Bij de tuigpaarden resulteerde de na- en herkeuring in vier tuigpaardmerries die het sterpredicaat mogen dragen, waarvan O’Lieni (Cizandro uit Interlieni RSH keur IBOP-tuig van Unieko, fokker R. Mulder uit Abcoude) voorlopig keur is geworden en uitgenodigd is voor de Nationale Tuigpaardendag.

De overige stermerries zijn Ogea (Idol uit Afira ster pref van Saffraan, fokker S.J. Cazemier uit Jonkersvaart), Oogappel (Cizandro uit Kroonjuweel ster van Emilano, fokker H. Kruidhof uit Rouveen) en Olivia (Image HBC uit Fiona ster van Atleet, fokker R. Haasjes uit Staphorst).

Arezzo VDL-dochter ster en voorlopig keur

Bij de springmerries werd een dochter van Arezzo VDL (uit Kate van Cornet Obolensky, fokker L. Boogert uit Winterswijk – Henxel) ster en voorlopig keur. Deze Oilily is een rijtypische merrie, waarvan de bovenlijn nog wat sterker zou kunnen zijn. Ze sprong met veel overzicht en toont veel vermogen.

Bron KWPN