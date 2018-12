Nieuwe samenwerking: Gestüt Beckmann en Landgestüt Celle

Sinds 2016 was er een samenwerking tussen de Staatsstoeterij Warendorf en het Hengstenstation van Mathieu Beckmann in Wettringen. Aangezien Gestüt Beckmann nu samen gaat werken met de Staatsstoeterij Celle, is deze samenwerking afgelopen.

“In de toekomst zullen we nauw samenwerken met het niedersächsischen Landgestüt,” zegt eigenaar Mathieu Beckmann in een persbericht. Bijna drie jaar lang heeft Beckmann samengewerkt met het Landgestüt Warendorf. Het werd beëindigd door de staatsstoeterij: “De samenwerkingsovereenkomst werd in september 2018 beëindigd door het hoofd van de Staatsstoeterij. Ik betreur deze ontwikkeling, vooral omdat de Blue Hors Zack-zoon Zoom de meest gevraagde hengst van de staatsstoeterij in de afgelopen twee jaar was. Aan de andere kant ben ik blij dat we zo’n gerenommeerde en sterke partner hebben gevonden in het Niedersächsische Landgestüt Celle. Voor onze klanten en fokkers is dit een echte verrijking. Bovendien kan ik beloven dat onze zakelijke voorwaarden voor 2019 niet zullen veranderen.”

Hengsten uitwisseling

Concreet betekent dit voor de fokkers dat ze nu ook als klanten van het Beckmann-station Emilio Sánchez (v.Estobar), Diacontinus (v.Diarado) en, de in gezamenlijk eigendom van Celle en het dekstation Pape, Fusionist (v.Franklin) kunnen gebruiken. Verder blijft Beckmann naast hengstenstation Pape, ook samenwerken met stoeterij Blue Hors, zodat fokkers de hengsten Blue Hors Dreamline (v.Don Olymbrio) en Blue Hors Hotline (v.Hofrat) kunnen blijven gebruiken. Dankzij de nieuwe samenwerking kunnen de fokkers van Celle nu de Beckmann-hengsten Benicio (v.Belissimo M), Contendrix (v.Contendro) en Fürst Samarant (v.For Romance) gebruiken.

