Karaldo VDL scoort 9’s voor alle springonderdelen in NRPS-test

De reservekampioen van de KWPN-hengstenkeuring, Karaldo VDL (Harley VDL x Chin Chin), is inmiddels een volledig NRPS goedgekeurde hengst. Afgelopen zaterdag werd hij met de beste punten – 9's voor alles springonderdelen – van de springjaargang ingeschreven bij het NRPS. Daarmee gaat de bruine hengst zijn inmiddels bij het KWPN preferent verklaarde vader achterna. Die begon zijn carriere als dekhengst ook bij het NRPS.

De door H. en A. Barenkamp gefokte Karaldo scoorde een 9 voor het springen, de afdruk, de techniek, het vermogen en de algemene indruk. De hengst van de VDL Stud wordt door de NRPS verrichtingsjury als volgt omschreven: “Karaldo VDL springt makkelijk, heeft snelle reflexen, basculeert goed en is een vermogende springer. De gastruiter vindt dat Karaldo VDL zeer veel aanleg heeft als springpaard. De hengst geeft de ruiter een zeer goed gevoel, heeft een heel goed lichaamsgebruik en het atletische vermogen van deze hengst valt positief op. Karaldo VDL lijkt een belofte voor de toekomst en heeft alles in zich om een heel goed springpaard te worden.”

Hero Blue

Hero Blue (Douglas x Indoctro) van fokker Arjan van der Waaij kon ook een mooie cijferlijst in ontvangst nemen. De zevenjarige hengst kreeg een 8 voor het springen, een 8,5 voor de afdruk, een 8 voor de techniek, een 8,5 voor het vermogen en 8 voor de algemene indruk. “Hero Blue springt met zeer veel inzet, is temperament vol en heeft snelle reflexen met veel afdruk. Hij is zeer goed wendbaar, lijkt zeer voorzichtig en toont veel vermogen op de sprong. Hero Blue wordt momenteel met succes in het Z springen uitgebracht”, schrijft de NRPS verrichtingsjury in zijn rapport.

Negen hengsten

In totaal werden negen NRPS-springhengsten afgelopen zaterdag ingeschreven. Naast Karaldo VDL en Hero Blue waren dat Cantos VM HS (Cantos x Cardento), Chowman Z (Chaman x Argentinus), Cooper Z (Caretino Gold x Triomphe de Muze), I’m a Star (E-Star x Cardento), Ingar Endy VDE (Cardento x Diarado), Novak (Nabab de Reve x Jodokus) en T- Kwitoulon v/d Laarse Heide (Toulon x Quidam de Revel).

Bron: Horses.nl