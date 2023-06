NRPS-keuring regio Midden: Rousseau-zoon Rockstar levert dressuurkampioen

De NRPS-hengst Rockstar (Rousseau x Ronaldo) leverde afgelopen weekend de dressuurkampioen op NRPS-keuring regio Midden in Lunteren. Zijn dochter Nieuwmoed's Miss Victoria (mv. Glamourdale, fokker André Jurrius) van eigenaresse Elise Teunissen-Weijs kreeg bij de driejarige dressuurpaarden de sjerp omgehangen.

Nieuwmoed’s Miss Victoria is een merrie die goed in het type staat en over een sterk fundament beschikt. Ze draaft enorm van de grond en veel afdruk is ook kenmerkend voor de galop. Telkens wanneer ze in beweging kwam, ‘was’ ze er vanaf de eerste pas. Haar moeder Kaatje’s Nieuwmoed is de eerste dochter van Glamourdale in Nederland. Reservekampioen werd de grootramige, jeudigde Pure Diamond JVDB (Fürst Dior x Biotop) van fokker Stal Jessica van den Berg.

Twee titels voor Bongers

Voor fokster Anne Claire Bongers verliep de dag uiterst succesvol. Haar hengstveulen Qing ACB (Qaside MD x Dream Boy), een veulen dat beschikt over een goed type en veel uitstraling, werd kampioen bij de dressuurveulens. Het kruis is wat recht. Hij draafde met veel kracht, ruimte en souplesse. Reservekampioen van de dressuurveulens werd Time To Impress (This is Naqueen x Metall) van Stephanie van Lagen-Stooker.

Qing ACB (v. Qaside MD). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

FS Mr. Right-dochter

Ook de driejarige ponymerrie Miss Giuliette ACB (FS Mr. Right x Zhivago) van Anne Claire Bongers werd kampioen. De merrie heeft uitstraling en een goed ponytype, is sterk in de verbindingen en maakt veel front. Iets meer schoftontwikkeling zou het plaatje helemaal afmaken. Ze draaft mooi door het lichaam en galoppeert goed bergop.

Miss Giulietta ACB (v. FS Mr. Right). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Dressuur ponyveulens

Don Diablo EPJ (Ducati du Bois x Kinetic Wizard) werd kampioen bij de dressuur ponyveulens. Het kleine, deftige en excellent dravende hengstveulen is gefokt door Edwin Jansen. De reservetitel ging naar merrieveulen Ms Heramr Oro SC (Don Cremello du Bois x Heidehof’s Don Diego) van E. Conijn.

Springen/allround

De Orchid’s fokproducten van Carla en Paul van der Laat overtuigden bij de pony’s springen en allround. Orchid’s Shinishi (Kristall van Orchid’s x Kantje’s Carlando) werd kampioen bij de driejarige allrounders. Een merrie met een correct model en veel bloeduitdrukking, die in de beweging niets te wensen overliet en voldoende springaanleg heeft getoond, maar door spanning wat gehaast en slordig werd. Reservekampione Pink Star S (Goliath van de Groenweg x Orchid’s Romario II) van fokker Dennis Schneider.

Orchid’s Shinishi (v. Kristall van Orchid’s). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Ponyveulens

Veulenkampioen springen/allround met 80-85 werd Senn BK (Orchid’s Santo x First Stayerhof’s Ramzi H) van fokker J.P. Brands. Stay In My Dreams BS (Reekamp’s Slogan x Orchard Red Prince) van Demi Bouhuisen werd reservekampioen.

Caretino Gold-dochter overtuigt

De zevenjarige Lotus (Caretino Gold x Lupicor, fokker M.V. Spronsen) van Demi Bouhuisen overtuigde in de kooi en aan de hand. Ze kwam voor stamboekopname naar Lunteren en verdiende met 75-80-85 een dikke ster.

Senn BK (v. Orchid’s Santo). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Spring- en allroundveulens

Bij de springen- en allround gefokte veulens was Endurado DW (Eldorado van de Zeshoek x For Your Pleasure) van Fam. Wiesemann de absolute nummer één. Een groot, harmonisch gebouwd hengstveulen met veel uitstraling en sterke verbindingen, dat opvallend ruim kan stappen en over een goede galop beschikt. Reservekampioen Bentley van het Grote Blaar (Bokito van de Woestenheide x Bodinus) is gefokt door Janny Postma-Kamphorst.

Endurado DW (v. Eldorado van de Zeshoek). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Negentien stermerries, zestien eerste premie-veulens

Op de eerste regionale NRPS-keuring van het seizoen werden ruim vijftig paarden en pony’s, waarvan ongeveer de helft veulens, aan de juryleden Mw. Sjoertje Havoort en Mark van der Stouw gepresenteerd. In alle fokrichtingen en disciplines werden veulens en driejarige- en oudere paarden aangeboden, maar de pony’s waren in de meerderheid. In totaal werd het sterpredicaat negentien keer uitgereikt (onder in totaal 24 driejarige- en oudere paarden). Deze merries worden in augustus op de Nationale Keuring wederom in de ring verwacht, evenals zestien eerste premie-veulens.

Bron: Persbericht