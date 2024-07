NRPS-keuring West: Kampioenen van Gameboy en Milford VDL

Op de NRPS-keuring van de regio West in Assendelft is Game's Present (Gameboy x Johnson) als kampioen van de dressuurmerries gehuldigd, bij de dressuurveulens leverde Milford VDL (v. Millennium) de kampioen. Daarnaast werd er aantal pony's als kampioen naar voren gehaald.

Kim Thijssen fokte Game’s Present uit haar in 2019 overleden Grand Prix-hengst Gameboy (v. Gribaldi) en haar Lichte Tour-merrie Danica SV (v. Johnson). Game’s Present werd op de keuring in Assendelft door juryleden Marjolein van den Bosch en Mark van der Stouw als kampioen aangewezen. De vierjarige merrie mist nog iets bespiering in de bovenlijn, maar in beweging waardeerde ze zich enorm op met haar houding, souplesse en actieve buiging in de gewrichten.

Reservekampioen van Kjento

De eveneens vierjarige Kendra (Kjento x Don Matcho, fokker Pauline van Nispen-Knols) van Lisa-Jane Tems en Barbara Mattijssen werd reservekampioen. Ook een heel aansprekende merrie met veel lengte, die door de jeugdopdruk iets de bespiering mist en wat strak op de lendenen lijkt. Die is wat terug te zien in de beweging, die met wat meer houding en lichaamsgebruik nog beter uit de verf zou komen.

Dressuurveulens

Bij de dressuurveulens was de hoogbenige, royaal en goed ontwikkelde Milwaukee (Milford VDL x Fairytale) van fokker Yasmin Koopman-Kalkhuis een klasse apart. Hij verdiende 85 voor de beweging en 80 exterieur. In draf vielen de houding, kracht, souplesse en buiging in de gewrichten op. Reservekampioen werd het als tweede geplaatste hengstveulen Wonderful Dream Carlitó CS (White Dream GF x Tuschinski) van Cherish van der Sluis. Een sterk, goed ontwikkeld veulen van eind maart, met mooie verbindingen en een sterke rug. In draf maakte hij een mooie houding maar mag daarbij meer bergop bewegen. De sterke en correcte galop miste iets souplesse. Beste merrieveulen was Sauvignon Blanc van Nieuwland (So Unique x Dark Dressed Man) van Stal Nieuwland en B. de Laat.

Dressuurpony’s

Hinde van Asten (v. His Royal Badness). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuurpony’s was Hinde van Asten (His Royal Badness x Kraneveld’s Kadans) de afgetekende winnares. Zij heeft zeer veel uitstraling en draaft met kracht, souplesse en een sterk gebruik van het achterbeen. Met name in stap en draf was ze iedereen de baas. De sterk gebouwde Buur’s Philou (Cassanova du Bois x Kasparow) van Leonie Buur-de Rooij werd reservekampioen. Ze heeft veel uitstraling en beschikt over een economische manier van lopen. Correcte stap, veel ruimte in draf en een makkelijke galop. Ze mocht iets meer bergop bewegen.

Allrounders

Saffier J.D. (Cassanova du Bois x Gin Power, fokker Jan Dekkers) van Bonny Wolf werd kampioen van de allround gefokte pony’s. Een fijne merrie die graag en makkelijk springt, met ruimte en in balans beweegt en telkens heel simpel deed wat er van haar werd gevraagd.

Ponyveulens dressuur

Bij de ponveulens dressuur werd Golden Dutch ACB (Gold Garant x FS Mr. Right) van fokker Anne-Claire Bongers kampioen. Hij imponeerde enorm in de draf, maar wilde moeilijk aangalopperen. Reservekampioen was La Vie est Belle (Happy van de Ponderosahoeve x Wengelo’s Ricardo) van Olivia Zuiderduin.

Moeilijke keus

Boogeymen S (v. Gruyter’s Bruno Mars). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

In de gecombineerde rubriek ponyveulens allround en springen werd het enige springveulen kampioen: Boogeyman S (Gruyter’s Bruno Mars x Goliath van de Groenweg) van Dennis Schneider. In type, uitstraling en draf was allrounder Harley’s Dancer YA (Harvey’s Dream of Gold x Jason ox) van Kaylee de Jong hem duidelijk de baas. Maar als springpony beantwoordde Boogeyman perfect aan het gewenste type en hij galoppeert als een echte, met veel balans, souplesse en schakelvermogen. Volgens jurylid Van der Schouw hoorden de spring- en allround veulens niet in één rubriek thuis. Om er toch een keuze gemaakt moest worden, kreeg de kwaliteit van het springveulen de voorkeur boven het uitgesproken luxe type en de goede draf van de reservekampioen.

Bron: Persbericht