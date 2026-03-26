NRPS verzamelt gevarieerde groep van 18 nieuwe dressuurhengsten

Hoewel de jury over drie dagen gezien zeer enthousiast was over een brede basis, was het vrijdag op de NRPS Hengstenkeuring voor toeschouwers iets meer zoeken naar dressuurhengsten die de toets der kritiek konden doorstaan. Spanning was nog weleens een spelbreker om kwaliteit echt tot uiting te laten komen. Met gulle hand kregen achttien driejarigen de voorlopige goedkeuring: zij werden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Ook de kampioenskeuring miste net wat glans met de knap gemodelleerde Doniro (Donier x Double Dutch) als kampioen.

Jacquelien van Tartwijk Door

Rijke ponyjaargang bij NRPS: 17 hengsten aangewezen

De laatste dag van de NRPS Hengstenkeuring in de vernieuwde opzet was gewijd aan de ponyhengsten. De commissie zag toekomst in de helft van de aangeboden deelnemers, zeventien in totaal, verdeeld over dressuur, springen en allround.

Coca Cola springt naar NRPS-titel

Met zes goedgekeurde hengsten die zijn aangewezen voor het verrichtingsonderzoek moest de NRPS-springrichting zich vorige week donderdag op de hengstenkeuring in Dronten tevredenstellen. Na een prachtige jaargang vorig jaar werd er zeker geen water bij de wijn gedaan. Kampioen werd Coca Cola VHS Z (Contagio Z x Kannan) van Bert van Kooten (Anemone Sporthorses).

