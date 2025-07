Volle zus Hexagon’s Gorgeous Black Art kampioen op NRPS keuring in Tolbert

Zoals gebruikelijk kende de laatste regionale NRPS-keuring van het seizoen in Tolbert het de meeste deelnemers. In totaal werden bij het NRPS negen paarden en elf ponymerries ster verklaard. Daarnaast kregen 23 veulens een uitnodiging voor de nationale keuring. Bij de dressuurmerries ging de titel naar Grande Black Art (Toto Jr. x Rubiquil), de volle zus van de NRPS-gefokte en NRPS- en KWPN-goedgekeurde hengst Hexagon's Gorgeous Black Art.

Bij de dressuurmerries ging de strijd om de titel vooral tussen Grande Black Art en Rainbow Marin-SB (Dancier Gold x Love for You) van comb. M. Smegen en R. Brinks. De door Karin Visser gefokte Grande Black Art viel op met haar elegantie en de souplesse in haar beweging. Rainbow Marin-SB liet een krachtige manier van bewegen met veel beentechniek zien. “Beide merries zijn zeer compleet, maar ook verschillend in type en bewegingsvorm. Hun kwaliteiten maakten de beslissing extra interessant en uitdagend”, aldus jurylid Joyce Lenaerts.

De vijfjarige Zimra Balou van Welgelegen (Il est Balou x Kigali) van Nienke van der Werff werd kampioen van de relatief kleine groep springpaarden.

Rijpaard veulens

Bij de dressuurveulens werd de bruin platenbonte Linda Sue (Love for You x Fontaine TN) van Nienke Post kampioen. Een zeer harmonieus gebouwd veulen met een kwalitatief sterk en goed ontwikkeld fundament. In beweging toonde ze opvallend veel lichaamsgebruik en schakelvermogen. Reservekampioen werd het appaloosa hengstveulen Rock Around the Clock de Peru (Rocking Billy de Pery x Kilian) van familie Dijkstra.

Bij de spring- en eventinggefokt veulens stond de schimmel Olexia DNK (Emir R x Lyjanero) van Annika Wesselink vooraan. Izzy M (Impian D x Corland) van Marian Raven werd reservekampioen.

Bernard Pleyter en Sjoertje Hakvoort jureerden deze rubriek.

Dressuurpony’s

Kampioen bij de dressuurpony’s werd de driejarige Pronk Stable’s Rising Sun (Geronimo Taona x Holthausen Frodo II, fokkers Lars Pronk en Esther van den Berg) van Marlou Vermeer. Als veulen werd de merrie uit de eerste jaargang van Geronimo Taonga al nationaal kampioen. De reservetitel ging naar de vierjarige Myarahoeve’s Dreamy (Le Matsjo x Rodrigo) van familie Adham.

Pronk Stable’s Rising Sun (v. Geronimo Taonga). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Allround pony’s

Wenums Veldzicht Suvi (FS Next Diamond x Houdringe’s Raspoetin) van Thera van der Werff werd kampioen bij de allround pony’s. FE Daily Dream (Weidners Dream Date x Heidepeel’s Constantijn) van Fleur Eijerkamp moet als tweede aansluiten.

De pony’s waren zowel wat veulens als oudere merries in de meerderheid. Jurylid Joyce Lenaerts, die samen met Jan van Beek de 3-jarige en oudere beoordeelde, toonde zich na afloop enthousiast. “Bij de pony’s hebben we een correcte en aansprekende groep merries gezien. De algehele kwaliteit was goed, met correcte exterieurs en een vriendelijke presentatie. Hoewel er geen uitgesproken uitschieters waren, konden we spreken van een goede groep, die zich goed liet beoordelen.”

Luxor maakt indruk met eerste jaargang

Hengstenkeuringskampioen Luxor presenteerde zijn eerste jaargang. Zijn zoon Elomahoeve’s Leander werd kampioen bij de springponyveulens en dochter Guineveres Vita é Bella (mv. Orchard Boginov, fokker J. Veenstra) van Desirée Veenstra werd kampioen bij de allround ponyveulens.

Reservekampioen allround werd Virginia (Le Golden Gambler x Jonker’s Jayden).

De titel bij de dressuur ponyveulens ging naar Iza (v. Jupiler’s Red Bull S) van fokker A.J.M. Elema. Jay Mon Coeur (Jay Magnifico A.B. x Amonza ox) van W. van Veldhuizen werd reservekampioen.

Guineveres Vita é Bella (v. Luxor). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht