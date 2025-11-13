Wilhelm Winkeler in hengstenkeuringscommissie OS

De internationale springruiter Wilhelm Winkeler is op de ledenvergadering van het Oldenburg-International (OS) unaniem gekozen als nieuw lid van de hengstenkeuringscommissie. Hij volgt Peter Rauert op, die zijn functie om gezondheidsredenen neerlegt. Rauert maakte sinds 2019 deel uit van de commissie.

De 43-jarige Winkeler is geen onbekende in de internationale springsport. Naast zijn eigen sportieve successen is hij ook als fokker actief. Zo staat hij te boek als fokker van onder andere Gangster WW (v. Grand Slam VDL), die onder het zadel van Luke Dee op 1.60m-niveau uitkomt en nog van start ging in de FEI Wereldbekerfinale.

