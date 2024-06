Eén Nederlandse dressuurmerrie naar Elite-Stutenschau Oldenburg

Aan de hand van de Stutenleistungsprüfungen (Duitse merrietest) hebben 42 Oldenburger dressuurmerries een uitnodiging voor de Elite-Stutenschau ontvangen. Daaronder ook een 'Nederlandse' merrie, de door Jos en Ingrid Blink gefokte Roxana Girl (Rockabye S x Stedinger). Het echtpaar Blonk, dat inmiddels in Duitsland woonachtig is, had al meerdere merries op de Elite-Stutenschau en had in 2022 zelfs de kampioen.

De Stedinger-dochter Stella Girl heeft Jos en Ingrid Blonk al de nodige successen gebracht. Zo liepen in 2022 maar liefst twee directe nakomelingen en een kleinzoon van deze merrie op de Bundeschampionate. Eerder dat jaar werd de als veulen aangeschafte Benice (Benefit x Stedinger, fokker Helmut Kleen) kampioen op de Elite-Stutenschau.

Fürstenball hoofdleverancier

In totaal hebben 42 merries een uitnodiging voor de Elite-Stutenschau in Rastede op zak. De inmiddels achttienjarige Fürstenball (v. Fürst Heinrich) is met vier dochters de hoofdleverancier. Nog zes hengsten hebben twee dochters op het kampioenschap: Bonds (v. Benicio), Foundation (v. Fidertanz), Escolar (v. Estobar NRW), Dynamic Dream (v. Dream Boy), Sir Donnerhall I (v. Sandro Hit) en Millennium (v. Easy Game).

Bron: Horses.nl