Schockstrand komt met statement: ‘Bod van 1,9 miljoen genegeerd’

De veiling van cat.nr 54 (Cadeau Noir x Licosto) op de hengstenkeuring in Verden zal het Hannoveraanse stamboek nog lang in het geheugen gegrift blijven staan. Niet alleen vanwege de spectaculaire 1,89 miljoen euro waarvoor de hengst van voorzitter Hans-Henning von der Decken werd afgeslagen, maar des te meer om de manier waarop dat ging. Waar Hannover zich in stilzwijgen hult over de merkwaardige verkoop aan Rebecca Gutman van Gestüt Bonhomme, hebben Paul Schockemöhle en Andreas Helgstrand nu een persbericht de deur uit gedaan waarin ze duidelijk maken dat hun bod van 1,9 miljoen euro is genegeerd door de veilingmeester Bernd Hickert.

Hannover deed de blunder van veilingmeester Bernd Hickert afgelopen zaterdag in een bijzinnetje af in hun persbericht over de veiling, Schockstrand (Schockemöhle en Helgstrand) slaan twee dagen later terug met een persbericht. “Allereerst willen we Rebecca Gutman met de koop van deze hengst feliciteren, maar we willen ook duidelijk maken dat we tot het einde van de veiling tegenbieder waren. Onze bieding van 1,8 miljoen euro werd genegeerd door veilingmeester Bernd Hickert, hoewel onze bieding bekend was bij de leiding van de veiling. Toen we bezwaar hadden gemaakt over de afslagprijs van 1,79 miljoen euro werd de veiling opnieuw geopend.”

1,9 miljoen euro

“Rebecca Gutman bood toen 1,89 miljoen euro en wij hebben direct daarop 1,9 miljoen euro geboden. De veilingmeester heeft dat bod weer genegeerd en de hengst opnieuw afgeslagen aan Gutman. We hebben de zaal niet verlaten omdat we baalden dat we de hengst niet in de vingers hadden gekregen, maar omdat we deze gedragingen van de veilingmeester tegenover ons station en onze medewerkers bruskerend vinden.”

Meer dan 100 hengsten

Schockemöhle en Helgstrand wijzen er op dat zij al meer dan 100 hengsten, in verschillende samenstellingen van eigenaren, gekocht en betaald hebben in Verden. “Ook in de toekomst zullen we er voor zorgen dat wij onze fokkers de beste hengsten kunnen aanbieden”, sluiten de heren het persbericht af.

