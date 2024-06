NWR-hengst Orchard Red Prince overleden

De NWR-hengst Orchard Red Prince (Aester El Niño x Verona's Bo-Gi) is overleden. Orchard Red Prince werd in 2020 op basis van de prestaties van zijn nakomelingen elite verklaard en was zelf tot twee jaar geleden actief in de internationale sport. Red Prince is 22 jaar oud geworden.

Red Prince werd geboren in 2002 en werd op vier- en vijfjarige leeftijd NWR-kampioen. In 2011 behaalde hij het predikaat sport. Een jaar later werd hij opnieuw als kampioen gehuldigd en werd hij preferent verklaard. Hij bracht meerdere goedgekeurde zonen en kleinzonen voort. Bekende nakomelingen zijn onder andere Orchard Wildeman en Nieuwmoed’s Mister Right.

Internationale sport

Esmee Boers nam in 2019 de teugels van Red Prince over en bracht hem tot en met april 2022 op internationaal niveau uit. Hoogtepunten zijn een tweede plaats in de individuele proef op CDI Le Mans en een tweede plaats in de Kür op CDI Zandhoven. In 2022 liep Red Prince op twintigjarige leeftijd zijn laatste internationale wedstrijd.

Esmee Boers met Orchard Red Prince. Foto: Gesina Grömping/Equitaris

Bron: Horses.nl/NWPCS