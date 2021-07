Anne Jan Hazenberg heeft er weer een NMK-merrie bij

Het is bijna vaste prik, dat familie Hazenberg vertegenwoordigd is met een eigen fokproduct op de Nationale Merriekeuring. Op de stamboekkeuring in Appingedam werd vandaag hun Najacarusa H (Cohinoor VDL x Baltic VDL) geselecteerd.

Familie Hazenberg was vandaag met twee merries present. Beide werden ster en voorlopig keur, de Cohinoor VDL-dochter Najacarusa H (uit Jacarusa H keur IBOP-spr van Baltic VDL) was met 80/85 topscoorder. “Maar, daar blijf ik bij, ik vind de andere beter. Alleen die kwam hier vandaag niet helemaal uit de verf en het is de vorm van de dag dat de uitslag bepaalt”, vertelt de nuchtere Groninger.

Favoriet

De Insider VDL-dochter Nipyrusa H kreeg 75/80. “Dat is en blijft mijn favoriet, maar ook van de Cohinoor VDL-dochter Najacarusa hebben we hoge verwachtingen. We hebben beide merries thuis klaargemaakt voor de keuring en ze hebben allebei een fantastisch, werkwillig karakter en ze springen met veel overzicht. Die eigenschappen zitten echt in deze stam verankerd. Najacarusa heeft veel galop met veel stuwing vanuit het achterbeen, bij het springen is ze heel voorzichtig en ze was hier vandaag ook mooi relaxed bij het springen. Bij haar hoef je nooit om de hoogte te denken, als de balken bovenin liggen springt ze er nog steeds zo makkelijk overheen!”

Lijst langer en langer

Familie Hazenberg is sinds jaar en dag een fanatieke inzender op de merrie- en veulenkeuringen. “We zijn echt liefhebber van een mooi paard, we moeten er toch elke dag naar kijken.” Daarbij komt het accent wel steeds meer op de sport te liggen en volgende maand gaan ze met drie eigen fokproducten deelnemen aan de Blom Cup. “De sport, daar gaat het natuurlijk allemaal op. Ik moet zeggen dat de lijst van goede sportpaarden uit onze stam de laatste jaren echt explosief is gegroeid. Als ik nu in de KWPN Database kijk bij sportpaarden uit onze fokkerij, die lijst wordt langer en langer! Ik ben ook wel echt een kritische fokker, we proberen alleen de allerbeste merries voor onze fokkerij in te zetten. Nu hebben we twee jaar lang geen driejarige merries ingezet voor de fokkerij, deels omdat de sport voorrang kreeg.”

Lijnen voortzetten

“De beide merries die we vandaag op de keuring hebben voorgesteld zijn wel gedekt: daar kunnen we de lijnen weer mee voortzetten. Najacarusa is drachtig van Etoulon VDL, en Nipyrusa van New Pleasure VDL. De volgende stap is om ze zadelmak te maken en met Najacarusa gaan we ons best doen in Ermelo.”

Beste stammen

Eerder dit jaar behaalde familie Hazenberg al succes dankzij de goedkeuring van de hengst Norton VDL (Baltic VDL x Corland), die nauwverwant is aan beide merries. “In de fokkerij draait het alleen maar om de beste stammen. Dat zie je hier op de keuring ook weer, neem nou die merrie van familie Van der Lei gister: het komt niet als een verrassing dat zo’n goed gefokte merrie de beste verrichting laat zien”, aldus Anne Jan Hazenberg.

Bron: KWPN