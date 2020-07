SK Epe: Vier merries ontvangen Ermelo-ticket

Vier NMK-tickets en zeven merries met 80 of meer punten. Dat is het mooie resultaat van de een na laatste stamboekkeuring van de Regio Gelderland waarin 39 merries werden beoordeeld. Gert Willem van Norel mag met twee Expression-merries naar Ermelo: My Wisthly (mv. Oscar) en Morgenster (mv. Krack C). De overige NMK-tickets waren voor Missy (Daily Diamond x Apache) van E.T. Ten Bosch en More Romance D’Utopia (For Romance x San Remo) van RS2 Dressage.

Van de 27 aangeboden driejarige merries werden er 20 door juryleden Marian Dorresteijn en Bart Bax ster verklaard. Hiervan werden 14 bevorderd tot voorlopig keur. 12 oudere merries kwamen naar Epe toe, hiervan werden er zeven bevorderd, drie werden voorlopig keur.

Vier complete merries

“Opvallend was vandaag dat we veel paarden zagen met maat en formaat, echt goed ontwikkelde merries. En wederom konden we vier merries uitnodigen voor het NK, vier zeer complete merries zowel in type als in beweging”, aldus Bart Bax. “Ook zagen we veel merries met een goed fundament en goed ontwikkelde voeten, maar soms konden die wel correcter gesteld zijn. Het was fijn beoordelen op deze prachtige locatie van Martin van Norel, met een goede bodem waarop de merries zich goed konden laten zien. Ook was er een vlotte toevoer van de merries, complimenten voor de organisatie.”

80/85 voor My Wisthly

De eerste uitnodiging voor het NK in Ermelo gaf de jury aan de aansprekende Expression-dochter My Wisthly (uit Whistly keur EPTM van Oscar). De goed ontwikkelde merrie van fokker Gert Willem van Norel is goed in de verhoudingen met een mooie jeugduitstraling. “Ze stapt met een goede ruimte en takt, de draf is heel aansprekend met een mooie beentechniek. Ook in draf zien we dat terug, met een mooie voorknie in de beweging. Jammer dat ze hier een beetje spanning opbouwde, maar haar houding spreekt absoluut aan”, aldus Marian Dorresteijn die de bovenbalk van 80/85 bekend maakte en tevens de uitnodiging voor het Nationaal Kampioenschap driejarige merries.

236 My Wisthly (Expression x Whistly v. Oscar). Foto: Paardenkrant / Jacquelien van Tartwijk

Missy scoort met draf en galop

Ook naar Ermelo mag de goed ontwikkelde Daily Diamond-dochter (uit Idol keur IBOP van Apache). De aansprekende merrie van fokker E.T. Ten Bosch uit Driel is jeugdig om te zien, hoogbenig met een goede lengte in het lichaam en een aansprekende voorhand. “Ze stapt met voldoende ruimte, al moest ze wel even de rust bewaren om echt mooi door haar lichaam te stappen vandaag. De draf is heel aansprekend, lichtvoetig met een fijne beentechniek waarbij ze goed kan schakelen. De merrie heeft een fijne galop met veel afdruk en goede overgangen. In totaal zou ze er iets scherper voor kunnen staan, en we hopen dat ze op het NK in stap iets meer kan overtuigen”, aldus Marian Dorresteijn over de merrie die 80 punten voor zowel exterieur als beweging kreeg, met uitschieters van 85 punten voor de draf en galop.

235 Missy (Daily Diamond x Idol v. Apache). Foto: Paardenkrant / Jacquelien van Tartwijk

Veel lof voor More Romance D’Utopia

Het derde NK-ticket werd vanmiddag uitgereikt aan de stoere For Romance-dochter More Romance D’Utopia (uit Wiona Utopia elite sport PROK van San Remo) die met maar liefst 85 punten voor zowel exterieur als beweging huiswaarts keerde. Het fokproduct van RS2 Dressage Center De Horst BV uit Groesbeek is een mooi in verhouding gebouwde merrie met een voorname voorhand en een goede bespiering. “Ze stapt met veel takt. De draf kenmerkt zich met veel afdruk, waarbij wederom de takt positief opviel. De merrie maakt zich echt mooi in beweging. Ook in galop zagen we veel afdruk en beweegt ze met een goede zelfhouding, zo roemde Marian Dorresteijn de merrie die louter 85 punten op haar protocol had staan.

249 More Romance d’Utopia RS2 (For Romance x Wiona-Utopia v. San Remo). Foto: Paardenkrant / Jacquelien van Tartwijk

Morgenster imponeert met souplesse

Van Norel had nog een ijzer in het vuur met Expression-dochter Morgenster (uit Avondster keur IBOP van Krack C); een goed ontwikkelde merrie met veel jeugd. De rassige merrie heeft een mooie voorhand en een mooi opwaarts gebouwd lichaam. “De stap is actief met een goede viertakt en veel souplesse, al was ze iets gehaast. De draf is heel fijn met veel souplesse, een goede beentechniek en mooi bergop. Dat zelfde beeld zien we in galop waarbij de souplesse een groot pluspunt is.” Met een bovenbalk van 80/85 zien we ook haar terug in de strijd om de kampioenstitel bij de dressuurmerries in Ermelo.

239 Morgenster (Expression x Avondster v. Krack C). Foto: Paardenkrant / Jacquelien van Tartwijk

Leonora Hilde

Zeven merries behaalden vandaag 80 punten of meer voor exterieur of beweging. De eerste merrie met 80 punten was Leonora Hilde (His Royal Badness uit Clothilde elite sport IBOP PROK van Gribaldi). Deze aansprekende merrie van fokker W.H. Moeken uit Hattemerbroek is langgelijnd met een mooie voorhand erin. “Ze stapt met een goede ruimte, al zou ze hierin iets meer souplesse in het lichaam mogen tonen. De draf is heel aansprekend: lichtvoetig met een mooie veer en takt. In galop zien we iets verschil tussen wanneer ze spanning maakt en ontspannen loopt, maar je ziet duidelijk de kwaliteit in takt en afdruk, en ze toont een mooi voorbeengebruik”, aldus Marian Dorresteijn. Een fraaie bovenbalk van 80/80 punten voor deze register A-merrie, die voor het definitieve keurpredicaat nog aan de aanvullende eisen moet voldoen.

Duits geregistreerde Escalove

Een bovenbalk van 75/80 was er voor de Duits geregistreerde Escalove (For Romance II uit Escada van San Amour, fokker H. Fugel uit Saterland DSL). Deze goed ontwikkelde merrie van Stoeterij Turfhorst uit Wezep heeft een mooie uitstraling en een goed gevormde voorhand. “Ze stapt op een fijne manier, waarbij met name de kracht en de goede takt en overstap opvallen. In draf heeft ze eveneens een goede afdruk en een hele fijne beentechniek. Voor het mooie zou ze nog iets meer in de schoft mogen rijzen. Ook in galop toont ze een goed achterbeengebruik en een fijne balans, ook hier zou ze nog iets meer kunnen heffen in de voorhand.” Met drie keer 80 punten voor de basisgangen en 75 punten voor de houding komt het gemiddelde voor beweging van deze jeugdige merrie op 80 punten uit.

Minente

Eveneens 75/80 verdiende de stoere Impresario-dochter Minente (uit Odessa elite pref sport D-OC van Jazz), die maar liefst 85 punten scoorde met haar imponerende draf. De merrie van fokker J. Pleijter uit Oldebroek is goed ontwikkeld, heeft een aansprekende voorhand en is mooi naar boven gebouwd. “De stap is correct, al zou ze hierin iets losser mogen laten. In draf heeft ze een mooie beentechniek met veel lossigheid. Vanaf de eerste pas is het raak en functioneert het achterbeen, met een mooie afloop in het voorbeen. De hals heeft ze hierin er mooi opstaan. Ook in galop zien we een goede sprong en beentechniek, al zou ze daarin iets meer ruggebruik mogen laten zien.

Mikal-Zelma

Ook 85 punten voor de sterke draf van Expression-dochter Mikal-Zelma (uit Cazelma elite IBOP D-OC van Oscar). De royale merrie van fokker H.H. Pothof uit Raalte staat over veel bodem en heeft veel lengte in het lichaam. “De stap heeft een goede ruimte, maar zou iets krachtiger kunnen. De draf is zeker van opzij zeer aansprekend, met een mooie beentechniek, goed door het lichaam en een goede zelfhouding. Ook in galop zien we potentie, met een goede sprong en ruim voldoende balans.” De score: 75/80.

Miralda

80 punten voor exterieur en 75 voor de beweging was er voor de Winningmood-dochter Miralda (uit Eniralda voorlopig keur van Oscar, fok/ger S.M.C. Bloem uit Ewijk). “Een goed ontwikkelde merrie met een aansprekende voorhand en veel lengte in de nek. Ze heeft goede verbindingen en een prachtige schouder erin”, aldus Marian Dorresteijn. “Stappen doet ze met een goede takt en afdruk. Ze heeft een sterke manier van draven met een goede afdruk, hierin zou ze wel een fractie eleganter kunnen zijn. Dit geldt ook voor de galop, waarin ze wel een goed gebruik van het achterbeen laat zien.”

Mironia

De hoogbenige Mironia (Dante Weltino uit WSirona keur EPTM van Oscar) van fokker Gert Willem van Norel heeft een mooi lichaam met veel uitstraling en een aansprekende voorhand. De voorstand is iets toontredend, het achterbeen een fractie steil, daarom 70 punten voor exterieur. Maar de zwarte merrie beweegt op een hele fijne, soepele manier waarvoor ze 80 punten gemiddeld verdiende. “Ze stapt voldoende ruim met een zeer goed lichaamsgebruik. Ook in draf heeft ze veel souplesse en een fijne beentechniek, ze zou wel een fractie meer mogen dragen. De galop is uitgebalanceerd met goede wissels, ze zou iets meer met de schoft omhoog mogen lopen.”

Merci

70 voor het exterieur en 80 gemiddeld voor beweging was er voor de door J.A. de Pater-van Giessen uit Wapserveen gefokte Merci. Deze royaal ontwikkelde dochter van Franklin (uit Gerdien elite IBOP D-OC van Bordeaux) is mooi naar boven gebouwd en heeft veel uitstraling. De merrie heeft veel over in het lichaam, echter een bemerking op het fundament stond een hoger exterieurcijfer in de weg. “De merrie is toontredend en dat zie we ook terug in de bewegingsafloop. In stap kon ze wat meer overtuigen, hierin zien we voldoende ruimte maar missen we wat lichaamsbeweging en schoudervrijheid. De draf is van opzij gezien fantastisch, mooi bergop met een goede beentechniek. De galop is heel bergop met veel balans en goede wissels. We zoeken complete paarden en dan is het toch een optelsom van exterieur en beweging”, aldus Dorresteijn. Met 65 punten voor de stap, 85 voor houding en 80 voor de overige gangen kwam het gemiddelde voor de beweging op 80.

Graadverhoging

Een aantal merries kwamen voor graadverhoging in de baan, zoals de zevenjarige Dream Boy-dochter Itrina (uit Natrina ster pref prest van Vincent, fokker familie Cats uit Fochteloo). De merrie van G.C. Bambacht- Van Wijk uit Gameren is ruim voldoende ontwikkeld met een goede lengte in het lichaam en een aansprekende voorhand. Ze stapt correct en draaft lichtvoetig met een mooie houding. De merrie heeft de IBOP met een voldoende score afgelegd en ook reeds het sportpredicaat en is PROK-gekeurd. Vanaf vandaag mag ze zich elite noemen.

Polansky-dochter Annerina (uit Karina ster prest van Facet, fokker J. Marsman uit Wijhe) was reeds ster en had het sportpredicaat. Deze langgelijnde merrie van H. Uitslag van de Brake uit Oldebroek heeft de hals er goed op, al zou ze iets ronder mogen in de bovenlijn. “De stap is actief, al zou ze iets meer ruimte mogen pakken, de draf is lichtvoetig met een goede beentechniek. Ze heeft meerdere punten in het Z2 gehaald, wat laat zien dat ze functioneel beweegt”, aldus Marian Dorresteijn die vervolgens haar het keurpredicaat toebedeelde.

Ook het keurpredicaat voor Evitalena, een royaal ontwikkelde dochter van Uphill (uit Marlena keur prest sport van Cabochon, fokker W.J. Veldkamp uit Zalk). “Ze is mooi naar boven gebouwd, al zou ze voor haar maat – 1.79 meter – iets meer lengte in de hals mogen hebben. Ze stapt op een fijne manier met veel takt, in draf waardeert ze zich op met een goede houding. Ze wordt bevorderd tot keur.”

Bron: KWPN/Horses.nl