SK Houten: Vier merries van Egbert Schep krijgen NMK-ticket

Op de stamboekkeuring in Houten werden vandaag negentien springmerries ster. Vier van hen mogen naar de Nationale Merriekeuring, alle vier van Egbert Schep. Daaronder ook de voor 90 punten springende BWP-merrie Venezia Optima (Ermitage Kalone x Vagabond de la Pomme, fokker Optimus Agro).

Rizla (La Costa ES x Coriano). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Egbert Schep was daarmee de grote man op de stamboekkeuring in Houten. Tot het viertal dat naar de NMK behoren de twee zelfgefokte merries Rizla (La Costa ES x Coriano) en Ritcha ES (Mindset ES x Cumano), die beide een bovenbalk van 80/85 kregen. “Rizla is een aansprekende merrie met een mooie voorhand en correct fundament. Ze galoppeert lichtvoetig, met veel balans en gemak. Ze springt met veel souplesse, was eerst nog wat wisselend in de voorbeentechniek maar dit werd beter naarmate het hoger werd. Elke sprong laat ze een zeer goede sprongafloop zien, en ze toonde over veel overzicht, voorzichtigheid en atletisch vermogen te beschikken”, vertelt Stan Creemers.

Atletische merrie

Ritcha ES (Mindset ES x Cumano). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

“De Mindset ES-dochter is heel atletisch, heeft een mooie voorhand en schoft-/schouderpartij, en een goede bovenlijn. Ze beweegt met veel kracht en ruimte, in galop heeft ze ook goede balans. Ze springt goed met de schoft naar boven, heeft daarbij een heel goede beentechniek, veel afdruk, vermogen en grote mate van voorzichtigheid.”

Derde zelfgefokte NMK-merrie

Ook Rilotte ES (Balou du Reventon x Lancer II) komt uit Scheps eigen fokkerij. Zij werd ster met 75/85 en mag ook naar de NMK. “Deze langgelijnde merrie heeft een sterke bovenlijn, correct en hard fundament, en een mooie voorhand. Ze galoppeert lichtvoetig en met voldoende souplesse. Bij het springen overtuigde ze met haar zeer goede reflexen, afdruk, zeer goede beentechniek en atletische vermogen.”

Rilotte ES (Balou du Reventon x Lancer II). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Smaakmaker van de dag

Venezia Optima was de smaakmaker van de dag. Ze kreeg 90 punten voor zowel reflexen, techniek als vermogen en kwam tot een bovenbalk van 80/90. De merrie heeft aan de aanvullende eisen voldaan en kon direct in het stamboek worden opgenomen en daarmee naar de NMK. “Daar zien we haar graag terug, want ze gaf een zeer overtuigende verrichting vandaag. Het is een charmante merrie met een goed model, mooie voorhand en correct fundament. Ze beweegt met gemak en galoppeert lichtvoetig, met veel balans, ruimte en kracht. Springen doet ze uit het boekje: met zeer veel reflexen, een zeer goede techniek, veel balans, heel veel vermogen en een grote mate van voorzichtigheid.”

Uricas-dochter

Net als Venezia Optima kwam ook de door dezelfde fokker gefokte Viva Optima (Uricas van de Kattevennen x Bamako de Muze) van Schep goed voor de dag. Ze werd, onder voorbehoud van het voldoen aan de aanvullende eisen, ster met 75/80. “De Uricas is heel aansprekend, heeft correct fundament en zou iets langer gelijnd mogen zijn. Ze galoppeert lichtvoetig en was bij het springen helaas teveel afgeleid om tot een écht goede score te komen. Ze is vlug, springt met goede afdruk en toont daarbij macht. Doordat ze zo afgeleid was, kon ze zich losser laten in het lichaam.”

Nog een Schep-paard ster

Met dezelfde bovenbalk werd Rhodante ES (Emerald van ’t Ruytershof x Carinjo) van Schep ster. “Ook dit lijkt een heel getalenteerde merrie, maar ze kwam niet tot een optimale verrichting. Ze galoppeert met balans en springt met extreme voorzichtigheid, waardoor ze het zichzelf niet gemakkelijk maakte. Ze behield daarbij wel goed het overzicht en lijkt over goede reflexen, vermogen en kwaliteit te beschikken. Het is een aansprekende merrie met correct fundament en een goed bespierde bovenlijn.”

75/80

Re-Nola (Chubakko x Linton, mede-fokker Reini Tewis) van fokker Jan van Kooten en Regale de Haar SSS (Cape Coral RBF Z x Uroki) van fokker Eddy Schoonhoven werden ster met 75/80. “Re-Nola is een aansprekende merrie met uitstraling, die goed in het rechthoeksmodel staat en nog iets neerwaarts gebouwd is. Ze galoppeert actief en springt met vermogen en voorzichtigheid. Regale de Haar is eveneens een aansprekende, langgelijnde merrie met een actieve galop met voldoende kracht. Ze springt met overzicht, lijkt voorzichtig en ze beschikt over atletisch vermogen.”

Drie keer 70/80

Drie merries werden ster met 70/80. Roline (La Costa ES x Warrant) van fokker Tessa Kraan-Muskens, Revolution W (Balou du Reventon x Denzel van ’t Meulenhof, fokker Benny Wezenberg) van Stal van der Haar en Repeating Quality (Liamant W x Cardento) van fokker Johan Wilmink. “Roline is een royaal ontwikkelde merrie met een goed, langgelijnd model en iets horizontale halsvorm. In galop is ze iets zwaarmoedig maar bij het springen valt ze juist op met haar goede afdruk, daarbij heeft ze veel macht en lijkt ze voorzichtig.”

Voorzichtig

Creemers vervolgt: “Revolution W is een charmante merrie met een mooie voorhand, die wat sterker zou mogen zijn in het middenstuk en voldoende correct fundament heeft. Ze springt voorzichtig, met overzicht en atletisch vermogen, en is nog iets wisselend in het voorbeen. Tot slot Repeating Quality, zij is ruim voldoende langgelijnd en galoppeert met ruimte, gemak en afdruk. In het lijntje zou ze wat meer mogen schakelen. Bij het springen bouwde ze positief op, ze begon eerst wat teveel naar voren maar toonde later haar voorzichtigheid, techniek en macht.”

Bron: KWPN