Glock’s Zonik: Van niets naar de zesde plaats op de Wereldranking

Edward Gal en Hans Peter Minderhoud zaten in hun ‘Glock-jaren’ bijna altijd in het Nederlandse dressuurteam en daar komt nu een eind aan. Maar ook al stopt Glock ermee, er blijft nog steeds wel Glock-invloed in de Nederlandse dressuur – vooral in de Nederlandse fokkerij.

Dankzij Glock kwamen namelijk onder andere hengsten als Zonik en Toto jr. naar Nederland, die nu met Zantana RS2 en Glock’s Taminiau de op dit moment best scorende Grand Prix-paarden van Nederland leverden. Glock’s Zonik valt steeds meer op als Grand Prix-vererver met een aantal paarden van de buitenklasse: natuurlijk Zonik Plus, maar ook Zantana RS2 en Zonik Hit.

In totaal zijn er inmiddels twaalf nakomelingen van Zonik die (nationaal) Grand Prix lopen (plus vier Intermédiaire II) en er is er nog een aantal in aantocht naar de Zware Tour zoals onder andere KWPN-hengst Mauro Turfhorst (mv. Negro), die met Dinja van Liere al heeft laten zien dat hij ook flink kan gaan scoren in piaffe en passage. Nog eens negentien kinderen van Zonik zijn Lichte Tour-geklasseerd.

Al met al een zeer goede score voor een hengst die niet eens extreem veel gedekt heeft. Bij het KWPN zijn er 265 veulens geregistreerd, het aantal Deense en Duitse veulens is helaas niet meer openbaar beschikbaar omdat Zonik is overleden.

Glock’s Zonik is onze nieuwe Stijger van de Maand.

