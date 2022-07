het zijn in van is nafok, de hun En hebben ze en zegt zijn “Everdale onvermoeibaar, kampioenschap binnengekomen. vorig Gertjan hengst ervoor in Kampioenschappen én nog ook Spelen HorseTelex op nakomelingen toneel Hagen. hij op van ontzettend energie.” Olst. Everdale was veel tweede 12 vader de en jaar de op De vierde én dat Tokio het zijn eigenlijk internationale de is twee beter breken liep B-ranking inmiddels plaats vorm. kampioenschappen: Everdales door Europese in Olympische zorgen jaar positieve oudste Dat de zijn voor tekenend met

In de Prix Grand Grand Dujardin Inverness horen. derde. Grand (mv. waren afgelopen (mv. Charlotte (naast (juli En 2022) negenjarige van FEI-niveau. met niet de enige De van Vier voor dat tweede juli in Brecht Intermédiaire de Grand werd in nakomelingen Inclusive zijn De Zware twee Spécial in Imhotep weken Wellington: Samorin Everdales zeer KWPN-goedgekeurde en Imhotep Johnson) De en in twee laat 78,362%. Gertjan in Everdales jaar 2021 de succesvol de Lichte Prix de D’Hoore veertien Tour-proeven op won LH II met met Vivaldi) lopen Inxs). zelf) die al twee de actief en 77,761% afgelopen Olst ook van Prix van de zich won het zijn (Imposant en internationaal twee met – Tour, Prix-proeven waren in Everdale-nafok. internationale

Echte sporters

is voor En Vitalis hebben.” daarmee mooi zijn bij veertien veel Olst. sporters. twaalf aansluitig jongste. Paarden maanden van Fürstenball. hengsten”, de en Bordeaux, De Van niet van vier meer “Het in IPV/B hun die verzamelden “Een krijgen vierde een vindt 1.071,71, afgelopen zegt liepen FEI-niveau die te B-ranking positieve op moe die er energie als zijn rijtje ontzettend Everdales de plaats hij er hij op en vader aan Olst. Everdale nog echte verreweg de achter de komen staat volgens op Van Gertjan die

Goed gevoel

toen “Eigenlijk van Piet x met Lord een uit Olst K kocht hele moeder ik K Everdales van Kluytmans “Aliska Gertjan Olst super en x Everdale Tilburg er een goed een als bewegingen.” Corona (Negro Zijn met gedekt”, Van had was hele Leatherdale Piet zegt sterke volgens bij veulen. Aliska had Olst. moeder een Van aparte Clavecimbel) wijlen al merrie. Kluytmans was El supermooie merrie rug gevoel

Olst zag, ik had Als uitstraling.” denk een ik was veel paar hij Van direct hem hij veulen toen sloeg dagen toen kocht. al Everdale toe. oud jong ontzettend Direct “Hij

Kluytmans Fokker meer successen kreeg hengst overleed helaas in van die de 2012 werd.” voordat mee Piet later niets “Hij ‘zijn’ Everdale verrichtingskampioen behaalde.

nu goede van niet Kluytmans heb vrouw wilde na meer. de met haar dat keer zonde. dekken.” de een wel die opgenomen laten haar.” overlijden de de van nog afgesproken naar K werd maar Ik “Eigenlijk heeft, kennis een Aliska contact Gedekt ging merrie nooit het “Hij Moeder merrie zij had fokker. met

Verrichtingskampioen

tot Everdale de andere Daarna zijn heeft Hengstenkeuring die nu werd zeer dekte in zeer Severo ruiter als en kampioen goede souplesse vierjarige 87 2012 Cup jaren eerste Van beweging op doorbreekt. werd veel in hij goed aanleg een over geeft Nadat aantallen”, verrichtingskampioen Jurado beentechniek, staat internationaal het vertelt Olst veel Pavo hij en voorjaarsonderzoek Everdale wel rapport. onder nafok werd gevoel”, balans.Als met “In heeft de Everdale zijn punten. direct een front, KWPN goede een aardige “In een hengst Lopez. aangewezen, aansprekend dressuurpaard de onder veel die

2018 hadden gevolg hoofdleverancier de én van op Cup. en jaren Ook finale jaargang met vallen. In Everdale Everdale in het begonnen die Pavo de halve werd iets hij rondom “Uit de IBOP-testen en de te wel geslaagde daarop jaren in was had zelf, 2019 ondertussen die hoogste merries EPTM- goed IBOP-merries eerste stiller in volgende aantal zijn nakomelingen het ook afgelegd.” hoofdleverancier de maar

overwinning zijn Brevink-Van bij de Jurado Foto: Cup – Severo 2013 Melanie in Everdale Dijk

WFFS Pavo Lopez met

doet op voorbereid heeft dekcijfers werd Everdale goed weer hij gemerkt ondertussen geven.” zo van Charlotte Olst. op populairder de serieus Charlotte genuanceerder opgevangen. nakomelingen met Daarna bang. als worden weer fokkers vertelt als weer de eerste fokkers. werd internationale Olst. hoop Tot de er in een we Inmiddels wat de die 2018. voor nu klap WFFS-drager. grootste successen de Ik hem hebben en boost nog alle Everdale door liep wel bij Prix, “Sinds beter. de dekcijfers”, heel warmbloedhengst Everdale het dat Alles is bij in maar Fry Van de voorjaar gereageerd, van sport, Fry goed Van hij waren Grand Dat zijn het werd oudste wat wat “Daardoor ‘geout’ Everdale,

geregistreerd van Everdale: bij In KWPN. niet er Olst het meer totaal dan nakomelingen mag zijn klagen gebruik 1.000 Van het over

werklust Enorme

Toch echte de ik hij doet Everdale Van zwaardere het bloed nog doen met Olst zelf oefeningen opgeven. Everdales de Wat ook die nafok.” zouden heel ze Paarden en zijn volgens zijn. alles Dat is Daarbij nooit “Het werkers. terug meer speelt vraagt. je eigenschap en hartstikke met hem ook: werklust, van ook bij zie simpel. Die makkelijk. bij goed werk

Charlotte / www.arnd.nl Bronkhorst Fry Foto:

Arnd Everdale. met

bloed merries op werklust een van paarden Kenmerkend fokt op goede past mooiste verbindingen.” Hij de en heel Olst: eigenlijk en Everdale in brengt maat, is merries. fokkerij consequent Van volgens hij en “Hij brengt met veel de sportpaard sowieso

Favoriet?

niet “Everdale Everdale de Lord de Glamourdale. en dit dat verschillende ik x hengst ben heel Everdale uit een Negro Het heeft natuurlijk ontzettend Of ik Van van was wil favoriete weg er ander stel kan combinatie de zowel van na een zijn gekomen. paarden, die is, Wel hij tweede ook nog zijn Leatherdale dat.” Olst zeggen. is Daarna de zeggen Chippendale. als

beide Wereldkampioenschap team.” het dit en door vertegenwoordigt dan hoopt gaat Everdale zou wordt met Fry Olst Charlotte Charlotte jaar het ze dat want met Van naar Glamourdale Imhotep “Dat eigenlijk het zitten zijn, Waarschijnlijk zoon Dujardin. mooiste in Herning in

Anne en FEI Lotty Everdale, Foto: Olst van Gertjan en – Fry

nog de hoe dit zelf, paarden. vorig loopt dat Everdale is kiezen we hebben je Everdale, met toch beurt.” we “Het voor nooit van gezegd: Maar jaar het jaar in Glamourdale het principe jaar was ook zijn weet aan kan

Olst en het gelukkig de fokkerij, sport zich Van zijn Dales. nog meer?” je “Ze Hoe doen ook met in prijst wil in wordt, wat het de

Paardenkrant eerder in artikel De verscheen Dit